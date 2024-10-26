“Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi Bozamayacaklar”

ERDOĞAN’DAN HATAY’DA DEPREM KONUT TESLİMİ AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’da düzenlenen konut teslim töreninde önemli açıklamalarda bulundu. 6 Şubat’taki depremlerden bu yana gerçekleştirilen konut ve işyeri ihalesi sayısının 350 bin 430 olduğunu ifade eden Erdoğan, “2025 yılı sonunda 452 bin 958 konut, iş yeri ve ahırı teslim etmiş olacağız. Deprem bölgesinde evine girmeyen hiçbir hak sahibimiz kalmayacak” dedi. Erdoğan, iktidar ve ittifak olarak her detayı dikkate aldıklarını, “bin düşünüp bir söylediklerini” belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bu topraklar üzerinde daha nice asırlar boyu Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni demeden 85 milyon hep beraber kardeşçe yaşayacağız.”

ASRIN FELAKETİNE YANIT VERİYORUZ

6 Şubat’ın Türkiye için “asrın felaketi” olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu depremde Hatay başta olmak üzere 11 ilde büyük yıkım yaşandığını kaydetti. “O gün kimi kardeşlerimizin ifadesiyle hüznü, çaresizliği yaşadık. Yüreğimizdeki acı, yaşadığımız yıkım çok büyük olsa da umudumuzu daima diri tuttuk” diyen Erdoğan, deprem sonrası 3 ay içinde 180 bin konutun yapımına başlandığını belirtti. “Dünyanın en büyük şantiye sahasına dönüştürdüğümüz 11 ilimizde 1900 şantiyede 160 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimiz çalışıyor” dedi.

İKTİDARIMIZIN BİRİNCİ GÜNDEMİ DEPREMZEDELERİ KORUMAK

Erdoğan, Hatay’da toplamda 152 bin 959 hak sahibinin olduğunu ve 11 ilde 442 bin 709 hak sahibinin bulunduğunu açıkladı. Bu yıl içinde 201 bin 688 ev ve iş yerinin teslim edilmesinin planlandığını belirten Erdoğan, “İktidarımızın birinci gündemi depremzedelerimizi yeni yuvalarına kavuşturmaktır” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin organizasyon kapasitesinin yüksek olduğunu ve şehirlerin bir an önce tekrar ayağa kaldırılacağını dile getiren Erdoğan, “Yeniden daha güçlü Anadolu diyoruz, büyük ve güçlü Türkiye diyoruz, bu yüzden Türkiye Yüzyılı diyoruz” diye ekledi.

KARDEŞLİĞİMİZİ BOZAMAYACAKLAR

Kurulan tuzakları boğarak hedeflere ulaşacaklarını vurgulayan Erdoğan, terörün olmadığı bir Türkiye inşa edeceklerinin altını çizdi. Terör örgütlerinin Türk milletini maşa gibi kullanamayacağını belirtirken, “Kardeşliğimizi bozamayacaklar” dedi. İran’a geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, “Siyonist İsrail hükümeti bölgesel çatışmanın ateşini yakmaya çalışıyor. Bu oyuna gelinmemesi çok önemlidir” ifadesini kullandı.