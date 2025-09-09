Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü

CUMHURBAŞKANININ GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede, İsrail’in Katar’daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısı ve bu duruma karşı atılacak ortak adımlar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Erdoğan, İsrail’in, “bölgedeki çatışma, gerilim ve istikrarsızlığı derinleştirmeyi amaçlayan ve dost, müttefik Katar’ın egemenliğini açıkça ihlal eden” saldırısını kınadığını belirtti. Menfur saldırıda hayatını kaybedenler için taziyelerini sunan Erdoğan, Türkiye’nin her türlü imkanıyla Katar’ın ve halkının yanında olacağını dikkat çekti. Ayrıca, iki lider, Gazze’deki katliamın durdurulması için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.