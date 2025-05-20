Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’ı ziyaret ediyor

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun bir diplomasi sürecini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi’ne katılmak amacıyla Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye gidecek.

SOSYAL MEDYADA DUYURDU

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Macaristan’ı ziyaret edeceğini bildirdi. Zirve çerçevesinde TDT Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı’na katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca katılımcı devletler ve hükümet başkanlarıyla bireysel görüşmeler gerçekleştirecek.

ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER

Altun, Budapeşte Zirvesi’nin ‘Doğunun ve Batının Buluşma Noktası’ temasıyla düzenleneceğini belirtti. Zirve kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurumsal yapısının güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmaların gözden geçirileceğini ve Budapeşte Bildirisi de dâhil olmak üzere çeşitli belge ile kararların kabul edilmesinin planlandığını ifade etti.