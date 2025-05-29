Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin En Sevdiği Yeşil, Benjamin Franklin Yeşili

İstanbul’un Fethi ve Millet Bahçeleri Açılışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un Fethinin 572. yıl dönümünde düzenlenen Millet Bahçeleri Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul’un Arnavutköy, Beykoz, Kağıthane ve Sultangazi ilçelerinde yeni açılışların gerçekleştiği etkinlikte, Erdoğan burada da gençlere yönelik ifadelerde bulundu. Gençlerin geleceği şekillendirdiğine inanarak, “Zulüm 1453’te başlamadı, TEKNOFEST gençliği ecdadın izinden giderek Türkiye’ye yeni ufuklar açıyor. Ecdadın ruhunu yaşatacak olan gençliğin bu gençlik olduğuna inanıyorum” dedi.

İstanbul ve Çevre Koruma Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevre koruma konusuna da değinerek, bu meseleyle ilgili sorumluluk taşıdıklarını vurguladı. Sevgili İstanbullulara seslenerek, “Bu emaneti gözümüz gibi koruyup güzelleştirerek gelecek nesillere teslim etmekle mükellefiz” dedi. Eleştirilere yanıt verirken, muhalefetin yeşili “Benjamin Franklin yeşili” olarak tanımlayarak, gerçek güzelliklerin İstanbul’un doğal güzellikleri olduğunu dile getirdi. “Bu şehrin hakiki güzelliklerini sevmeyi öğrenirler umarım” şeklinde konuştu.

İstanbul’un Gençliği ve Tarihle Bağlantı

Gençlere hitap eden Erdoğan, savunma sanayisinde Türkiye’nin geldiği konumu anlatarak, genç mühendislerin Fatih’in izinden gittiğini belirtti. “Zulüm 1453’te başladı” diyen eski zihniyetlere karşı durarak, gençlerin Türkiye’ye yeni ufuklar sunacağını ifade etti. İstanbul’un fethinin tarihi önemine de dikkat çekti ve “Fethe sahip çıktığınız için her birinizi tebrik ediyorum” dedi.

Millet Bahçeleri ve Yeşil Alanların Önemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’a kazandırılan dört yeni millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdi. Bu bahçelerin şehrin yeşil alanını arttırdığına dikkat çekerek, “İstanbul’un Zümrüt Yeşili’ne büründüğü bu aziz şehirde yeni elbiselerini giyiyor” ifadesini kullandı. Ayrıca, kirletici madde azaltımında çevre projelerine öncülük ettiklerini ve bunun halk için büyük bir değer taşıdığını belirtti.

Geleceğe Umutla Bakış

Gençler üzerinden geleceğe dair ümitlerini vurgulayan Erdoğan, “Sizler Türkiye’yi asırlık hayalleriyle buluşturacaksınız” dedi. Gençlerden beklentisinin büyük olduğunu aktararak, Türkiye Yüzyılı’nın inşa edilmesinde rol alacaklarına inandığını dile getirdi. “Bu ruhu siz yaşatacaksınız” diyerek, gençliği teşvik etti ve başarılarıyla milletin kıvanç kaynağı olmalarını beklediğini ifade etti.

Çok Yönlü Projelerin Hayata Geçirilmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak İstanbul’da toplam 428 bin 100 metrekare büyüklüğündeki dört yeni millet bahçesinin açılışını müjdeleyerek, şehrin dört bir yanındaki yeşil alanların arttığını vurguladı. “Laf ola beri gele yok, iş ola millete hizmet ola” sözleriyle projelerin hayata geçirilmesine dikkat çekti. Ayrıca, geri dönüşüm projeleriyle ilgili bilgiler vererek, “Geri dönüşümü teşvik ederek hem çevremize hem de ekonomimize büyük katkılar yapacağız” dedi.