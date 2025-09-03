Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu’ya Sessiz Kalamayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı’na katıldı ve burada çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında dikkat çeken bazı ifadeler şu şekilde oluşuyor:

Peygamberimizin Aile Yaşantısının Önemi

Sizleri en samimi duygularımla selamlıyorum. İnsanlığa bir güneş gibi doğan Peygamber Efendimizin yeryüzünde teşrifinin yıl dönümünde sizlerle bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize hoş geldiniz. Müslümanlar olarak, bu anlamlı doğum yıl dönümünü kutlamanın sevincini taşıyoruz. Leyle-i Mevlid’in ülkemiz ve tüm insanlar için hayırlar getirmesini umuyorum. Burada şunu belirtmek istiyorum: Peygamberimiz her anıyla bizlere örnek olmuştur. İnsanların kendilerini tanıma yolculuğunda rehberlik edecek olan Resulallah Efendimizdir. Ayrıca, Peygamberimizin aile yaşantısı da hepimiz için güzel bir örneklik oluşturmaktadır. Bu yüzden bu yılı Aile Yılı olarak ilan ettik.

Filistin Konusundaki Duygular

Peygamberimiz, aynı zamanda sevdiklerimizin en değerlisidir. Peygamber sevgisi, aziz milletimizin kalbinde derin bir kök oluşturmuştur. Bu kök, Asya’dan Afrika’ya kadar tüm dünyayı sarmaktadır. Tüm Müslümanlara karşı derin bir sevgi beslediğimiz için şu anda Filistin’deyiz. Bu nedenle Netanyahu adıyla bilinen zalimlik karşısında asla sessiz kalamayız.

Hüzünlü Bir Ortak Kalp

Eğer kalbimizin yarısı burada ise, diğer yarısı Gazze, Filistin, Yemen ve Sudan gibi İslam dünyasının kanayan yaralarındadır. Bu gece mazlumları unutmayacağız. Bu gece ellerimizi semaya onlara da açacağız. Bölgesel ve küresel barışın hâkim olması için Yüce Allahtan dileklerde bulunacağız. Müslümanlar olarak her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna inanıyoruz. Şu an yaşanan zorlukların bir eceli olduğunun bilincindeyiz. Umutsuz değiliz ve bunu asla kabul etmeyeceğiz. Coğrafyamızdaki haksızlıklara ve zulümlere karşı daima dik duracağız.

Peygamber Efendimizin İyilik Dolu Mirası

Mazlumların hüzünlerini dindirecek, insanlığın umutlarını yeşertecek tüm yollar ve ilkeler, Peygamberimizin çağrısında mevcuttur. Başka yerlerde ilham aramaya gerek yok. Diyanet İşleri Başkanlığımızın, zorluklara rağmen özveriyle çalışan tüm mensuplarına bir kez daha teşekkür ediyorum.

Peygamberimizin Hayatından Alınması Gereken Dersler

Peygamberimiz, kız çocuklarının diri diri gömüldüğü karanlık bir dönemde, zaman aşan tavsiyeleri ile insanlık adına yeni bir çağ başlatmıştır. Kadın ve çocuğa yönelik şiddetin her geçen gün artan bir sorun haline geldiği günümüzde, Peygamber Efendimizin hayatını daha iyi anlamaya ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerin aile konusundaki farkındalığı artırmasını ümit ediyorum. Emek veren tüm kurumlardan Allah razı olsun.

Aileye Yönelik Çalıştay Umut Olacak

Diyanet İşleri Başkanlığımızın koordinesinde yarın düzenlenecek “Aileye Yönelik Tehditler ve Çözüm Önerileri” konulu çalıştayın, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Konuşmamı Akif’in bu güzel dizeleriyle sonlandırmak istiyorum. “Medyumdur o masuma, bütün bir beşeriyet. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.” Rabbim, bizleri ahirette Efendimizin sancağı altında buluşanlardan ve Habibi’nin şefaatine nail olanlardan eylesin. Bu düşüncelerle Leyle-i Mevlidinizi ve Mevlid-i Nebi haftanızı tekrar tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için rahmet ve kurtuluş kapılarının ardına kadar açıldığı yepyeni bir dönemin habercisi olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.