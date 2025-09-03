Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu’ya Sessiz Kalamayız

CUMHURBAŞKANINDAN AİLE KONUSUNA VURGU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı’na katıldı ve bu etkinlikte çeşitli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Müslümanlar olarak arzı bir kandil gibi aydınlatan müstesna doğumun yıl dönümüne ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz” diye ifade etti. Peygamberimizin hayatının insanları tanıma ve bilme serüvenine rehberlik edeceğini ve aile konusunun önemini vurgulayarak, “Peygamber aile yaşantısında hepimiz için iyi örnektir. Ve biz bu yılı Aile Yılı ilan ettik” dedi.

Başkan Erdoğan, “Peygamberimiz aynı zamanda maşukumuz sultanımız en sevgilimizdir” diyerek, Filistin’e olan desteklerini yineledi. “Onun için biz şuanda Filistin’deyiz. Onun için biz şu an Gazze’deyiz” diyerek Netanyahu’nun eylemlerine tepkisini dile getirdi. Gazze ve diğer İslam ülkelerindeki acılara da dikkat çekerek, “Kalbimizin yarısı burada, diğer yarısı İslam dünyasının kanayan yaraları olan Gazze, Filistin, Yemen, Sudan’dadır” ifadelerini kullandı.

UMUT VE İNANÇ MESAJI

Erdoğan, Müslümanların yaşadığı zorluklar karşısındaki umutlarını kaybetmeyeceklerini belirterek, “Bugün yaşadığımız sıkıntılarında bir eceli olduğunu çok iyi biliyoruz. Ümitsiz değiliz ve olmayacağız” dedi. Ayrıca, “Mazlumların yüzünü güldürecek insanlığına yepyeni bir umut penceresi açacak tüm yol ve prensipler efendimizin davetinde mevcuttur” diyerek, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çalışmalarını takdir etti.

Peygamber EFENDİMİZİN HAYATI VE EĞİTİMİ

Cumhurbaşkanı, Peygamberimizin hayatının özellikle kadın ve çocuklara yönelik şiddetin endişe verici bir noktaya geldiği günümüzde daha çok öğretilmesi gerektiğine inandığını belirtti. “Kadın ve çocuğa şiddetin endişe verici yere ulaştığı günümüzde peygamber efendimizin hayatını öğrenmeye daha fazla ihtiyaç olduğu düşüncesindeyim” diyerek, aile konusundaki farkındalık artırıcı faaliyetlerin önemini vurguladı.

AİLEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR VE İLHAM

Cumhurbaşkanı, yarın Diyanet İşleri Başkanlığı’nın koordinesinde gerçekleşecek çalıştayın aileye yönelik tehditler ve çözüm önerileri hakkında hayırlara vesile olmasını temenni etti. Konuşmasını, “Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret” diyerek bitirerek, Mevlid-i Nebi haftasının ülkemiz ve tüm insanlık için yeni bir dönemin müjdecisi olmasını diledi.