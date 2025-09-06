Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın Muhtarlık Açıklaması

AFET KONUTU AÇILIŞI VE KURUMSAL AÇIKLAMALAR

Malatya’da 300 bininci afet konutunun kura çekimi anahtar teslimi ve yapılan yatırımların toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada önemli konulara değindi. Özellikle son dönemde tartışma konusu olan “muhtarlıkların kapatılmasına” dair iddialar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Muhtarlıkların kapanması diye bir şey söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

HİZMETE ODAKLANMIŞ BİR YAKLAŞIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, “Bizim gündemimizde sadece ülkeye hizmet var” diyerek, vatandaşları güvenli yaşam alanlarına kavuşturma, Malatya ve diğer illerin hak ettiği yatırımlara ulaşması, ve terör belasından kurtulma çabalarında kararlı olduklarını belirtti. Menzile yaklaştıkça saldırıların artığını vurgulayan Erdoğan, mesnetsiz haberlerle şehit ve gazi yakınlarını rahatsız etmeye çalışanlara dikkat çekti.

TERÖRÜ DESTEKLEYEN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı, terör örgütünün Suriye’deki uzantılarının kışkırtmalarıyla ilerlemeyi yavaşlatmaya çalıştıklarını ifade etti. “Bilmedikleri bir şey var. Biz çok ama çok idmanlıyız. Allah’ın izniyle kurtulmaya çalışılan tuzağa düşmeyeceğiz” diyerek, sürecin önemine vurgu yaptı.

ANA MUHALEFETİN DURUMU VE ELEŞTİRİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’deki kardeşliğin artacağını ve ülke ile bölge için yeni fırsatlar sunulacağını belirtti. Ana muhalefetin mevcut durumunu eleştirerek, muhalefet temsilcilerinin gündeminin sorunları ele almak değil, Avrupa’ya gidip Türkiye’yi şikayet etmek olduğunu dile getirdi.

CHP’LİLERİN SORUNLARI VE YATIRIMLAR

Son olarak, Cumhurbaşkanı, bazı belediyelerin halkın parasını kullandığını ve Türk siyasetine yakışmayan sözler sarf ettiklerini ifade etti. “Biz Türkiye için koşturmaya devam ediyoruz. Yatırımlarımızın, yuvalarımızın tüm Malatyalı hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuşarak, yapılan yatırımların önemine dikkat çekti.