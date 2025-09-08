Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğrencilerle Fidan Dikti

YENİ ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

Yeni öğretim yılı itibarıyla tüm eğitim kademelerinde yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen, bahar açılacak eğitim kurumlarıyla birlikte ülke genelinde 74 bin 538 okulda ve 761 bin 416 derslikte bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN AÇILIŞ TÖRENİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçelievler Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi’nde 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni’ne katıldı. Tören öncesinde Erdoğan, okul bahçesinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve öğrenciler tarafından karşılandı.

ÖĞRENCİLERDEN FİDAN DİKME TEKLİFİ

Öğrenciler, “İlk Dersimiz Yeşil Vatan” projesi çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte fidan dikmek istedi. Bu isteği kırmayan Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Tekin ile Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ile birlikte fidan dikip can suyu verdi. Daha sonra okulu gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıflara girerek öğrencilerle sohbet etti.