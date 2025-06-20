Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan’ı Kabul Etti

PAŞİNYAN’IN TÜRKİYE ZİYARETİ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme doğrultusunda Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

RESMİ TÖREN DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan’ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde resmi bir törenle karşıladı. Törenin ardından iki lider, heyetlerini takdim etmek üzere görüşmeye geçti.

KABULDE YER ALAN İSİMLER

Görüşme sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da katıldı. Umarız ki bu ziyaret, ilişkilerde yeni bir çığır açar.

GÖRÜŞMENİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Yaklaşık 1 saat süren iki lider arasındaki görüşme, Başbakanlık düzeyinde gerçekleşen ilk buluşma olarak dikkati çekiyor. Gündeme dair konular ele alındı. Paşinyan, son olarak Haziran 2023’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın göreve başlama töreni için Türkiye’yi ziyaret etmişti.

MECLİS BAŞKANI’NIN AÇIKLAMALARI

Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan, ziyarete dair yaptığı açıklamada, “Görüşmede bölgesel tüm konular ele alınacak. Bu tarihi bir ziyaret. Çünkü bu, bir Ermeni liderin bu düzeydeki ilk ziyareti olacak.” dedi.

NORMALLEŞME SÜRECİNİN ÖNEMİ

Bu ziyaret, Türkiye ile Ermenistan arasındaki 2022’den bu yana süren normalleşme sürecinin önemli bir dönüm noktasına ulaştığını gösteriyor. Aynı zamanda, İsrail-İran savaşı ve Dağlık Karabağ sonrası gelişmeler çerçevesinde Ermenistan’ın Türkiye ile doğrudan temas kurması, Kafkasya’daki jeopolitik dengeyi yeniden şekillendirebilir.