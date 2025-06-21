Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan’ı karşıladı

ERMENİSTAN BAŞBAKANI’NIN TÜRKİYE ZİYARETİ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme dolayısıyla Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

RESMİ TÖRENLE KARŞILAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Paşinyan’ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde resmi törenle karşıladı. Törenin ardından, iki lider karşılıklı olarak heyetlerini takdim ederek görüşmeye geçti.

GÖRÜŞMEDE KATILAN İSİMLER

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da katıldı.

GÖRÜŞME SÜRESİ VE KAPSAMI

İki lider arasındaki görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Başbakanlık düzeyinde ilk gerçekleşen bu görüşme, gündemdeki çeşitli konuların ele alınmasına vesile oldu. Paşinyan, en son Haziran 2023’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın göreve başlama töreni için Türkiye’yi ziyaret etmişti.

TARİHİ ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Görüşmede bölgesel tüm konular ele alınacak. Bu tarihi bir ziyaret. Çünkü bu, bir Ermeni liderin bu düzeydeki ilk ziyareti olacak.” dedi.

GÖRÜŞMENİN STRATEJİK ANLAMININ PAYLAŞILMASI

Bu ziyaret, Türkiye ile Ermenistan arasındaki 2022’den bu yana süregelen normalleşme sürecinin kritik bir aşamaya geldiğini gösteriyor. İsrail-İran savaşı ve Dağlık Karabağ sonrası değişen dengeler bağlamında, Ermenistan’ın Türkiye ile doğrudan temas kurması, Kafkasya’daki jeopolitik durumu yeniden şekillendirebilir.