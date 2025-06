Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ve Zelensky’yi bir araya getirmek

AÇIKLAMALAR VE GÖRÜŞMELER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İstanbul’daki Rusya-Ukrayna toplantısına atıfta bulunarak, 2. görüşmenin çok daha yapıcı geçtiğini vurguladı. Erdoğan, “Rusya ile Ukrayna arasında çok muhteşem bir buluşma oldu.” dedi. Ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ve heyetini Ankara’da ağırladığını belirterek, “Rusya-Ukrayna savaşının adil barışla sona erdirilmesine yönelik ilkeli politikamızı bu vesileyle tekrar teyit ettik.” ifadelerini kullandı. Bunun yanında, esir değişimlerinin sayısının 1000’in üzerine çıktığını ve bunun dışında bazı cesetlerin de iade edildiğini aktardı. Dışişleri Bakanı ve medya aracılığıyla bu rakamların dünya kamuoyuna duyurulduğunu söyledi.

ÖNEMLİ TOPLANTILAR VE DEMOKRATİK KAZANIMLAR

Toplantıda, Türkiye’nin gündemindeki önemli meselelerin kapsamlı olarak ele alındığını ifade eden Erdoğan, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ülke açısından dönüm noktası olduğunu belirtti. Yüzde 52,18 oy oranıyla Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilen vatandaşlarına teşekkür eden Erdoğan, Türkiye’nin karşılaştığı her zorluğun üstesinden geleceğine inandığını ifade etti. “Türkiye, her sorunu çözecek güce sahiptir.” diyen Erdoğan, terörsüz bir Türkiye için gereken iradeye sahip olduklarını vurguladı. “Meselelerimizi konuşmamızın en sağlam zemini siyasettir.” şeklinde konuşan Erdoğan, 23 yıllık kazanımlar sayesinde demokrasinin her türlü sorunu tartışacak ve ortak akılla çözümler bulacak düzeye ulaştığını belirtti.

AİLE YILINA VE SİYASİ İŞBİRLİĞİNE VURGU

Erdoğan, 2025 yılının Türkiye’de Aile Yılı olarak ilan edildiğini ve bu kapsamda çeşitli projeler ve etkinlikler düzenleneceğini açıkladı. Aileyi koruyan politikalar üreteceklerini ve nüfus artış hızını eski düzeyine getirmenin önemini vurguladı. Ayrıca, Suriye konusunda da, “Suriye’deki istikrar, tüm bölgeye kazandıracak.” dedi. Enerji konusundaki müjdeli haberlerin de yakın zamanda geleceğini ifade etti. Suriye’ye düzenli hava yolları seferlerinin başlatılacağını belirten Erdoğan, istikrarsızlıkların sona ermesi için çaba harcadıklarının altını çizdi.

DARBE GÜNÜ VE DEMOKRASİ VURGUSU

27 Mayıs darbesinin yıldönümünde demokrasiye olan bağlılıklarını bir kez daha dile getiren Erdoğan, geçmişte demokrasi adına hayatlarını feda eden şehit Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle andı. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet’in izinden gitmeye devam edeceklerini söyleyen Erdoğan, “Bundan sonra da ülkemiz için durmadan çalışacağız.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Cumhuriyet tarihli ihracat rekorunu kırdıklarını ifade eden Erdoğan, “Mayıs ayı ihracatımız 24,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.” diyerek, ihracatın arttığını müjdeledi.

KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI VE ÖDEMELER

Cuma günü kutlanacak olan Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödenmeye başladığını bildiren Erdoğan, 4 Haziran’a kadar toplam 57,4 milyar liralık ödeme gerçekleştireceklerini söyledi. Yaşlı ve engelli aylıklarının ödemelerinin de gerçekleştirileceğini belirten Erdoğan, 1 milyon 350 bin kişiye toplam 6 milyar 300 milyon lira ödenecek.