Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ve Zelensky’yi buluşturmak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul’daki Rusya-Ukrayna görüşmesine ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. toplantının daha yapıcı geçtiğini vurguladı. “Rusya ile Ukrayna arasında çok muhteşem bir buluşma oldu.” ifadesini kullanan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ve heyetini Ankara’da ağırladığını belirtti. Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının adil barışla son bulmasına yönelik politikalarını tekrar teyit etti. İstanbul’daki toplantının Hakan Bey’in yönettiği bir araya gelme ile gerçekleştiğini ifade eden Erdoğan, “Özellikle bundan önce 1000’er esir değişimi olduğu halde bu defa bu esir değişimleri 1000’in üzerine çıktı” dedi. Ayrıca bu değişimlerin yanı sıra, her iki tarafta bazı cesetlerin de karşılıklı olarak iade edildiğini aktardı.

ERDOĞAN’IN HEDEFİ ZELENSKY VE PUTİN’İ BULUŞTURMAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük arzusunun, hem Putin’i hem de Zelensky’yi İstanbul veya Ankara’da buluşturmak olduğunu belirtti. Ayrıca, “Hatta ve hatta Sayın Trump’la, kabul buyururlarsa ben de buluşmada bir araya gelir ve böylece İstanbul’u bir merkezi haline getirelim istiyorum” şeklinde konuştu. Kabine toplantısında Türkiye’nin gündemindeki kritik meseleleri kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını ifade eden Erdoğan, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ülke açısından bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Yüzde 52,18 oy oranıyla Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilmesi nedeniyle vatandaşlara teşekkür etti.

TÜRKİYE HER SORUNU ÇÖZECEK GÜCE SAHİP

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin terör sorununu da içinde barındıran her türlü meselesini çözme iradesine ve kuvvetine sahip olduğunu dile getirdi. “Terörsüz Türkiye bunun mihveri ve mihengi olacaktır” ifadesiyle devam eden Erdoğan, Türkiye’nin karşılaştığı her zorluğun üstesinden gelme kabiliyetine sahip olduğunu savundu. 23 yıllık kazanımlar sayesinde demokrasinin her türlü sorunun tartışılmasını ve ortak akılla çözüm üretilmesini sağladığını belirtirken, yıllardır acılardan beslenenlerin Türkiye’nin güçlenmesinden endişe duyduğunu kaydetti.

AİLE YILI POLİTİKALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılını Türkiye’de Aile Yılı ilan ettiklerini, bu kapsamda çeşitli etkinlikler ve projelerle aileyi önceliklendireceklerini vurguladı. Mücadele edecekleri konular arasında cinsiyetsizleşme politikalarının da olduğunu ekledi. Bunun yanı sıra, Suriye’deki istikrarın tüm bölge için fayda sağlayacağını ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin barış diplomasisinin önemine dikkat çekti.

DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMA KARARLILIĞI

Cumhurbaşkanı, 27 Mayıs darbesinin 65. yıl dönümünde demokrasiyi koruma kararlılığına vurgu yaptı. Türk milletinin yazdığı destanı hatırlatarak, darbe defterinin bir daha açılmamak üzere kapandığını belirtti. Ekonomik gelişmelere de değinen Erdoğan, Mayıs ayında ihracatta önemli bir artış yaşandığını ve Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdıklarını ifade etti.

TÜRKİYE’NİN GÜVENİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin önünde tarihi fırsatlar penceresi açıldığını belirtti. Ayrıca, “Olumsuz düşünmek, karamsarlığa kapılmak için hiçbir sebep yoktur” diyerek Türkiye’nin emin ve ehil kadrolarla güvende olduğunu vurguladı. Emeklilerle ilgili de müjdeler vererek, bayram ikramiyelerinin ödemelerine başlanacağını söyledi.

Erdoğan, toplantı sonrası yapılan birçok önemli açılış ve ziyaretin yanı sıra Türkiye’nin savunma projeleri üzerinde de durduklarını belirtti. Herkesin güvenini kazanan Türkiye, bölgedeki barış süreçlerine katkıda bulunmaya devam edecek.