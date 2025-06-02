Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ve Zelensky’yi buluşturmak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Kabine Toplantısı sonrasında bazı önemli açıklamalar yaptı. İstanbul’da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna buluşmasına değinen Erdoğan, ikinci görüşmenin çok daha yapıcı olduğunu ifade ederek, “Rusya ile Ukrayna arasında çok muhteşem bir buluşma oldu” diye belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ve heyetini Ankara’da ağırladıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı, bu toplantıda, “Rusya-Ukrayna savaşının adil barışla sona erdirilmesine yönelik ilkeli politikamızı bu vesileyle tekrar teyit ettik” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Bugün İstanbul’da Rusya-Ukrayna heyetleri Hakan Bey’in riyasetinde bir araya geldiler. Gerçekten çok çok muhteşem buluşma oldu” diyerek, esir değişimlerinin 1000’in üzerine çıktığını ve bunun dışında cesetlerin iade sürecinin de yaşandığını aktardı.

GÖRÜŞMELER HIZLANIYOR

Cumhurbaşkanı, “En büyük arzularım, gerek sayın Putin’i gerekse Zelensky’yi İstanbul veya Ankara’da bir araya getirmektir” dedi. Ayrıca, eski ABD Başkanı Trump ile de buluşmayı arzuladığını belirten Erdoğan, “Bunun girişimlerini de son buluşmadan sonra adımını atacağız” diye ekledi. Erdoğan, Kabine toplantısında Türkiye’nin kritik meselelerini kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını, seçimlerin ülke için dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, “Yüzde 52,18 oy oranıyla Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden layık görülen vatandaşlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

HIZLI ÇÖZÜMLER İÇİN AZİMLİ HİZMET

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin birçok zorluktan kurtulacak kapasiteye sahip olduğunu belirterek, “Türkiye terör sorunu başta olmak üzere her türlü meselesini çözecek kuvvete, iradeye ve demokratik olgunluğa sahiptir” dedi. Sorunların çözümsüz olmadığını ve siyasetin bu meseleler için en sağlam zemin olduğunu vurgulayan Erdoğan, “23 yıllık kazanımlar sayesinde demokrasimiz karşılıklı saygı çerçevesinde her türlü sorunu tartışacak, bunlara ortak akılla çözüm bulacak yetkinliğe kavuşmuştur” şeklinde konuştu.

AİLE POLİTİKALARI İÇİN ADIMLAR ATILIYOR

Cumhurbaşkanı, 2025 yılını Aile Yılı olarak ilan ettiklerini belirtti. Farklı etkinlikler, programlar ve projeler ile bu yılı anlamına ve önemine uygun şekilde kutlayacaklarını ifade eden Erdoğan, “Önümüzdeki 10 yıl boyunca aileyi önceleyen politikaları hayata geçireceğiz” dedi. “Nüfus artış hızımızı tekrar olması gereken düzeye çıkartacak adımlar atacağız” diyen Erdoğan, kadın hakları ve aile bütünlüğü üzerine sürdürülen mücadeleye dikkat çekti.

SURİYE İSTİKRARI BÖLGEYİ KAZANDIRACAK

Cumhurbaşkanı, Suriye istikrarının tüm bölgeye fayda sağlayacağını vurgulayarak, “Suriye’ye düzenli hava yolları seferlerinin başlaması için girişimlerimiz devam ediyor” dedi. Türkiye’nin barış diplomasisinin önemine dikkat çekerek, “Türkiye hakaniyetli tutumuyla herkesin güvenini kazanmış bir ülkedir” şeklinde bir mesaj verdi. Ayrıca, demokrasiye olan bağlılıklarını yineleyerek, şehit Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarını bir kez daha andı.

GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin tarihinde önemli bir dönüm noktasına girdiğini ve karamsarlığa kapılmak için hiçbir sebep olmadığını ifade etti. Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda daha da güçleneceğine inandığını belirten Erdoğan, Mayıs ayında ihracatın geçmiş tarihin rekorunu kırdığını açıkladı. Bunun yanı sıra, emekliler için yapılan bayram ikramiyelerine ve yatırımlara da değindi. Bayram öncesindeki hazırlıkları sürdürdüklerini belirterek, “Engellerin üstesinden beraberce geleceğiz” diyerek tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı şimdiden kutladı.