Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ve Zelensky’yi toplamak istiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan Kabine Toplantısı ardından önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul’da gerçekleşen Rusya-Ukrayna toplantısına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. görüşmenin daha yapıcı olduğunu belirtti ve şöyle konuştu:

RUSYA VE UKRAYNA ARASINDAKİ BULUŞMA

“Ukrayna Devlet Başkanı sayın Zelensky ve heyetini Ankara’da misafir ettim. Rusya-Ukrayna savaşının adil barışla sona erdirilmesine yönelik ilkeli politikamızı bu vesileyle tekrar teyit ettik. Bugün İstanbul’da Rusya-Ukrayna heyetleri Hakan Bey’in riyasetinde bir araya geldiler. Gerçekten çok muhteşem buluşma oldu. Özellikle daha önce 1000’er esir değişimi yapılmışken bu defa esir değişimi 1000’in üzerine çıktı. Bunun dışında gerek Rusya gerekse Ukrayna tarafında bazı cesetlerin de iade edilmesi söz konusu oldu. Bu rakamlar da gerçekten oldukça büyük. Dışişleri Bakanım ve medya, bu rakamları İstanbul’da yapılan basın açıklamasıyla taraflar dünya kamuoyuna açıklıyor.”

PUTİN VE ZELENSKY’İ BULUŞTURMA ARZUM

Benim en büyük arzum, sayın Putin’i ve Zelensky’yi İstanbul veya Ankara’da bir araya getirmek. Hatta Sayın Trump’la, kabul buyururlarsa ben de buluşmada bulunmayı isterim ve böylece İstanbul’u bir merkezi haline getirelim istiyorum. Bunun girişimlerine son toplantıdan sonra adım atacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine’nin 41. toplantısını tamamladıklarını ifade ederek, “Türkiye’nin gündemindeki kritik meseleleri kapsamlı şekilde ele aldık. 14 ve 28 Mayıs seçimleri ülkemiz için bir dönüm noktası oldu. Yüzde 52,18 oy oranıyla Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden layık görülen vatandaşlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.”

TÜRKİYE SORUNLARINI ÇÖZECEK GÜCE SAHİP

“Tüm sorunlarını, özellikle terör problemini çözecek kuvvete ve iradeye sahip bir Türkiye var. Terörsüz Türkiye bunun mihveri ve mihengi olacaktır. Ne kadar çetrefil olursa olsun hiçbir sorunumuz çözümsüz değildir. Meselelerimizi konuşmamızın en sağlam zemini siyasettir. 23 yıllık kazanımlar sayesinde demokrasimiz karşılıklı saygı çerçevesinde her türlü sorunu tartışacak, bunlara ortak akılla çözüm bulacak yetkinliğe kavuşmuştur.”

Erdoğan, “Yıllardır acılardan, gözyaşından beslenenlerin Türkiye’nin kuvvetlenmesinden endişe etmesi normaldir. Çözüm yerine sorunun parçası olmakta ısrar edenleri milletimizin engin ferasetine havale ediyoruz.”

AZİMLE HİZMETE DEVAM

Türkiye’nin karşılaştığı her türlü zorluk, azimle aşılacaktır. Son toplantımızdan bu yana içeride ve dışarıda birçok önemli toplantı ve açılış gerçekleştirdik. Savunma projelerimizi masaya yatırdık. Savunma alanındaki gelişmeleri takip ederek, 14 Mayıs’taki 4. Tarım Şurası’nda önemli kararlar aldık. Türkiye-Amerika-Suudi Arabistan ve Suriye toplantısı, komşumuz Suriye’ye yönelik yatırımların ve yaptırımların kaldırılması açısından yeni bir dönemi başlattı.

AİLE YILI POLİTİKALARI

“19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını Millet Kütüphanesi’nde gençlerimizle yaptığımız sohbetle noktaladık. Sayın Orban’ın davetine icabetle Budapeşte’ye gittik. 2025 yılını aile yılı olarak ilan ettik. Aileyi önceleyen politikalar hayata geçirilecek. Nüfus artış hızımızı geri getirmek için adımlar atacağız.”

Erdoğan, “Küresel zorbalığa dönüşen cinsiyetsizleştirme politikalarına karşı da mücadelemiz devam edecek.”

SURİYE’DEKİ İSTİKRARIN ÖNEMİ

“Sayın Trump’ın açıklamalarından sonra Avrupa ülkelerinin de Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararlarını memnuniyetle karşılıyoruz. Suriye’ye hava yollarına düzenli seferler başlayacak. Suriye istikrara kavuştukça tüm unsurların kazançlı çıkacağına inanıyoruz.”

Erdoğan, 25 Mayıs’ta Pakistan Başbakanı sayın Şahbaz Şerif ve heyetinin Türkiye’yi ziyaretinin anlamlı olduğunu belirtti ve “Pakistan hükümeti Hindistan’da yaşadığı sağduyulu tutumla felaketi önlemiştir” diye ekledi.

DEMOKRASİYE YAPILAN HİZMETLER

27 Mayıs darbesinin 65. yıldönümünde, demokrasimize olan kararlılığın altını bir kez daha çizen Erdoğan, “Millete, memlekete, demokrasiye yaptıkları eşsiz hizmetlerin bedelini canlarıyla ödeyen şehit Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarını yâd ediyoruz.”

Erdoğan, ayrıca, “Benim kudretimin ulaştığı yerlere onların hayalleri bile ulaşamaz’ diyen Sultan Fatih’in izinden gitmeyi sürdüreceğiz.”

SÜRDÜRÜLEBİLİR BARIŞ TALEBİ

Kabine toplantısının öncesinde orman filomuza katılan yeni hava araçlarının görev yerlerine uğurlandığını belirtti. Türkiye, barış diplomasisinin ana merkezlerinden biri haline geliyor. “Rusya ve Ukrayna heyetleri ülkemizde bir araya geldiler. Dünkü hadisenin ardından toplantının gerçekleşmesi başlı başına önemli bir başarıdır.”

Erdoğan, “Biz bölgemizde savaş, zulüm ve çatışma istemiyoruz. Her iki tarafın kabul edeceği sürdürülebilir barışın tesisi için çaba içindeyiz. Türkiye, güvenilir bir devlet olarak herkesin takdirini kazanmıştır.”

ELEŞTİRİLERE YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP eski genel başkanının Türkiye’ye yönelik vassal benzetmesini çirkin bir hakaret olarak değerlendirerek, “Türkiye, vassallığa doğru değil, her alanda tam bağımsızlığa doğru hızla ilerliyor” dedi.

Erdoğan, 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde Batı başkentlerinde dolaşanların durumuna da değinerek, “Kendisi dışında başka birisinin olmadığını görüyoruz. Köşe yazarlığı da tıpkı siyasetçiliği gibi çok parlak ilerlemiyor.”

GELECEKTEKİ İMKANLAR >

“Türkiye’nin önünde tarihi fırsat penceresi açılmıştır. Karamsarlığa kapılmak için hiçbir sebep yoktur ve Türkiye emin kadrolar ile sağlam bir geleceğe doğru ilerliyor. 2025 yılı ihracat rakamları oldukça umut verici. Mayıs ayında ihracatımız 24,8 milyar dolar olarak gerçekleşti ve Cumhuriyet tarihimizdeki Mayıs ayı ihracat rekorunu kırdık.”

Cumhurbaşkanı, emeklilere 4 bin lira olan bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs Cuma gününden itibaren ödenmeye başladığını ve 4 Haziran’a kadar toplam 57,4 milyar liralık ödeme yapılacağını duyurdu. “Yaşlı ve engelli aylık ödemelerini de yarın gerçekleştireceğiz” diye ekledi.