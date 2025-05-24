Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara’yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara’yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde resmi bir törenle karşıladı. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani gibi yetkililer de katıldı. Görüşme, basına kapalı bir biçimde gerçekleştirildi. CNN TÜRK muhabiri Emrah Çakmak, canlı yayında şunları aktardı: “Sürpriz bir görüşme olarak gerçekleşti. Öncelikle Erdoğan, Dolmabahçe’deki çalışma ofisine geldi. Ardından Suriye lideri Şara buraya geldi. Şara’nın Türkiye’ye gelme nedeni nedir? Geriye dönüp bakıldığında, özellikle ABD Başkanı Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılacağı açıklaması yapmasıyla birlikte bu karar netleşmiş oldu. O yaptırımlar kaldırıldı. Ayrıca Avrupalı liderler de ‘Suriye’ye yeni bir sayfa açabiliriz, yeni bir şans verebiliriz’ demişlerdi. Aslına bakıldığında, birkaç gün önce MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye’de mevkidaşlarıyla bir araya gelerek çok önemli konuları görüşmüştü. Bunlardan biri de PKK’nın silah bırakmasının Suriye’deki yansımalarıydı.”

ABD YAPTIRIMLARI KALDIRDI

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, X hesabından Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye dörtlü toplantısına ilişkin paylaşımını alıntılayarak, “Hazine Bakanlığı, Suriye’nin istikrara kavuşması ve barışa doğru ilerlemesi için yaptırımların hafifletilmesine yönelik adımlar atıyor” ifadelerini kullandı. Orta Doğu turu çerçevesinde Riyad’da temaslarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK)-ABD Zirvesi öncesinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın da katıldığı bu toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çevrim içi olarak katıldı. Bu görüşme, ABD ile Suriye arasında 25 yıl sonra gerçekleşen ilk liderler düzeyindeki temas oldu.