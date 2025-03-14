Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya İle Sohbet Etti

BÜYÜK GÜNDEM: TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

‘Terörsüz Türkiye’ döneminde önemli gelişmeler yaşanıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısındaki tarihi çağrısı sonrasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan, “silah bırakma ve fesih” çağrısı yaptı. Bu çağrının ardından PKK, Öcalan’ın taleplerine uyacaklarını bildirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN DEM PARTİ’YE YANIT

Yeni sürecin devamında DEM Parti heyetinin siyasi partilere yaptığı ziyaretler sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dikkat çeken bir açıklaması oldu. DEM Parti heyetiyle birebir temasa geçmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, grup toplantısı sonrası “DEM Parti heyetiyle görüşecek mi?” diye soruldu. Erdoğan, bu soruya “İmralı heyeti randevu isterse veririm.” yanıtını verdi.

BASIN AÇIKLAMASI: GÖRÜŞME BAŞVURUSU YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından sonra DEM Parti, Cumhurbaşkanı ile görüşmek için başvuru yaptığını duyurdu.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın meclis iftarında Sırrı Süreyya Önder ile kısa bir sohbet gerçekleştirdiği bildirildi. Önder, Cumhurbaşkanı ile terörsüz Türkiye sürecine dair bazı konulara değindiklerini söyledi.