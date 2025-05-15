Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör bitmesin diyenler var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Terör örgütü PKK’nın silah bırakmasıyla “Terörsüz Türkiye” hedefine büyük bir engelin aşıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu başarıyı benimsemeyen bazı çevrelerin adeta “karalar bağladığını” ifade etti. “Neredeyse terör örgütüne yalvaracaklar” diyerek, bu durumu eleştirdi. Bugün de aynı şebekenin eylemleriyle karşı karşıya kaldıklarını belirten Erdoğan, “Bölücü örgüt, kendini feshettiğini ve silah bırakacağını açıkladı. Yarım asırdır kanla yazılan ihanet sayfasının kapanması için önemli bir fırsat doğuyor. Doğu ve Güneydoğu bölgemizdeki vatandaşlarımız, terör tehdidi altında yaşamaktan kurtuluyor. Bazı kesimlerin ellerindeki kanlı sektörü, istismar tezgahını kaybetmekten korkmaları nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük ve kudretli bir devlettir, hiç kimse karşısında diz çökmez ve çökmemiştir” dedi.

BAHÇELİ İLE YAPTIĞIMIZI BİLİYORUZ

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin bu meseleyi hal yoluna koyduğunu ve devletin toprak bütünlüğü ile milletin birliğinin tartışmaya kapalı olduğunu vurguladı. “Ne yapılıyorsa tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışı çerçevesinde yapılmakta” diyen Erdoğan, yapıcı eleştirilere açık olduklarını da ekledi. “Kimsenin kaygısı olmasın, biz Sayın Bahçeli ile birlikte ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Devletin tüm kurumları ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Terörsüz Türkiye hedefi, Türkiye ekonomisini hızlandıracak” dedi. Türkiye’nin yeni ligde top oynamaya başlayacağını belirten Cumhurbaşkanı, bu noktada iş dünyasına düşen görevleri de hatırlattı.

BİRLİKTE BAŞARDIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında 23 yıllık süre zarfında Türkiye ekonomisinin geldiği noktaya dikkat çekildi. “23. yılına giren bu yolculukta daima sizlerle dayanışma içinde olduk” dedi. Erdoğan, “İhracat başta olmak üzere Türkiye’nin ekonomisinin her alanında başarı hikayelerini birlikte yazdık. Yılda 32 milyar dolar ihracat yapabilen bir ülkeyi 264 milyar dolar ihracat yapan bir ülke haline getirdik” şeklinde konuştu. Bu süreçte, Türkiye’nin demokrasi, ekonomi ve diğer alanlarda birçok zorluğun üstesinden birlikte geldiklerini vurguladı.

TOGG BAŞARISI VE SAVUNMA SANAYİİ

Erdoğan, TOBB ailesinin Türkiye’ye ve millete hizmet konusundaki çalışmalarına teşekkür ederek, “Türkiye’nin otomobili TOGG’un hayata geçmesini sağladınız. ‘Türkiye otomobil yapamaz’ diyenlere en güzel cevabı, yollardaki on binlerce TOGG ile verdik” ifadelerini kullandı. TOGG’un sahip olduğu yüzde 30 pazar payı ile lider konumda olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, yurt dışında ihracatına da başlanacağını söyledi. Savunma sanayinin insansız hava araçlarında uluslararası düzeyde ilk üçte yer aldığını hatırlatan Erdoğan, “Artık savunma sanayi ürünü almak için başkalarının kapısını çalan bir ülke değiliz, kapısı çalınan bir ülkeyiz” dedi.

TERÖRÜN MALIYETİ VE DESTEĞİNİZİN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı, terörün Türkiye’ye doğrudan ve dolaylı maliyetinin 2 trilyon dolara ulaştığını ifade ederek, bu süre zarfında 10 binden fazla güvenlik görevlisinin şehit olduğunu hatırlattı. “Terör meselesi üzerinden siyasi istismar yapanlar var” diyen Erdoğan, geçmişte cesur adımlar atıldığını ve kendilerinin de göreve geldiğinden itibaren ülkenin demokrasi açığını kapatmak ve terör belasından kurtarmak için büyük emek verdiklerini vurguladı. “Terörsüz Türkiye çabaları için sizlerin desteği ve katkısı kritik öneme sahip” diyerek, birlikteliğin önemine dikkat çekti.