Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye’deyiz

ERDOĞAN’IN AHLAT’TAKİ KONUŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü etkinliğinde Bitlis’in Ahlat ilçesinde konuştu. Erdoğan, Ahlat’ın Türk milletinin tarihi için taşıdığı önemi vurgulayarak, “Ahlat, bu topraklardaki ezeli ve ebedi mevcudiyetimizin simgesidir. Türk milleti için Ahlat, Kızılelma’nın anahtarıdır” açıklamasını yaptı.

BİRİKİMİ PERÇİNLEMEK İÇİN BİR ARADA OLMAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk, Kürt ve Arapların bir arada olduğunda önemli başarılarla sonuçlandığına dikkat çekerek, “Birliğimizi koruyacağız. Yedi düvele diz çöktürdüğümüz Milli Mücadele yine bu ruhla zafere ulaştırılmıştır. Saflarımızı sıklaştıracağız, kardeşliğimizi perçinleyeceğiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Ahlat’taki etkinlikten önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldiği belirtildi.

TUZAKLARA DÜŞMEMEK ÖNEMLİ

Erdoğan, Türkiye’nin geleceğine dair verdiği mesajlarda, “Şehit ve gazilerimizin emanetini yere düşürmeden huzurun, sükunun ve muhabbetin merkezi olan aydınlık bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Bu yolculukta kimsenin oyununa gelmeyecek, tuzaklara düşmeyeceğiz” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için kararlı adımlarla yürümeye devam ettiklerini belirten Erdoğan, “Son düzlüğe varmış bulunuyoruz. Biraz daha sabır, gayret ve dikkatle bu düzlüğü de geçecek, menzili maksudumuza suhuletle vasıl olacağız” sözlerini kaydetti. Ayrıca, Muş Havalimanı’nda kendisini karşılayanlar arasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de bulunduğu belirtildi.

SELÇUKLU MEZARLIĞI ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyaret etti. Ayrıca, Erdoğan’ın Bahçeli’yi Bitlis Ahlat’ta inşa ettirdiği Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı’nda ziyaret edeceği öğrenildi.

KONAK HAKKINDA BİLGİLER

Nisan 2023’te Bahçeli’nin talimatı ile yapımına başlanan konakta, mimar Hayri Bulut tarafından Selçuklu mimarisi kullanılarak inşa edilmiştir. Bölgeden temin edilen Ahlat taşıyla yapılan konak, geleneksel kaba yonu taş işleme tekniği ile 18 ay sürede tamamlandı. Bahçeli’nin Emir Bayındır’ın soyundan gelmesi nedeniyle konak, Emir Bayındır Kümbeti’nin benzeri olan iki katlı yapı ile donatıldı. Konağın girişinde kurt figürleri ve Selçuklu kartalı, kuzey kısmında ise hilal şeklinde misafir odaları yer alıyor.