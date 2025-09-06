Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da Valilik Binası Açılış Töreni’ne katıldı. Erdoğan’ın bir sonraki durağı ise 300 bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni oldu. Burada önemli ifadelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle oldu:

BAŞARILAR DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizlerin vasıtasıyla Malatya’mızın 13 ilçesindeki her bir kardeşime selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman’da bizleri takip eden kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum. A Milli Voleybol Takımı’mızı ve A Milli Basketbol Takımı’mızı aldıkları neticeler nedeniyle kutluyorum. A Milli Futbol Takımı’mıza da İspanya maçında başarılar diliyorum” dedi.

İLERLEYİŞTE KARARLILIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Örgütün Suriye’deki uzantılarını kışkırtarak destek veriyor. Hedefleri belli, o da ilerleyen süreci yavaşlatmak. Bilmedikleri bir şey var. Biz çok ama çok idmanlıyız. Allah’ın izniyle kurulmaya çalışılan tuzağa düşmeyeceğiz. İlmek ilmek ördüğümüz süreci kurban etmeyeceğiz. Yetti. Savaş ve terör baronları emellerine ulaşamayacak” şeklinde konuştu.

ŞEHİTLERE SAYGI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kardeşliğimiz artacak, Türkiye’nin ve bölgenin önünde yeni kapılar açılacak. Şehitlerimizi ve gazilerimizi incitecek, rahatsız edecek hiçbir adım atmadık, atmayacağız” ifadelerini kullandı.

HUZUR TEMENNİSİ

“Bugün 300 bininci konutumuzun anahtarını teslim ediyoruz. Hak sahibi her bir vatandaşımızın bu hanelerde gönül huzuruyla oturmalarını temenni ediyorum. Mimarından işçisine bu konutların inşasında emeği geçen her bir kardeşime teşekkür ediyorum” dedi Cumhurbaşkanı.

MALATYA HALKINA TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Battal Gazi’nin diyarındayız. Her zaman olduğu gibi bizleri yine bağrına basan Malatya halkına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar şartlar ne olursa olsun Malatya’yı asla ihmal etmedik. Bize olan teveccühü boşa çıkarmadık” sözleriyle Malatya’nın önemini vurguladı.

DEPRESYONUN YARALARINI SARMADA GAYRET

Erdoğan, “6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen illerinden biri de Malatya idi. 11 ilimizde 53 bin 737 canımızı içimiz kan ağlayarak kara toprağın bağrına veriyoruz. Deprem şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.

YENİDEN BAŞLAMA VURGUSU

Cumhurbaşkanı, “6 Şubat’ın sızısı, sancısı bizim derdimiz oldu. Bunu yüreğimizin en derininde hissettik. Milletimizle el ele vererek şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız dedik. Devletimizin tüm kurumları 7/24 çalıştı. Kısa sürede enkazları kaldırdık. Umutları sıfırdan yeşertmeyi başardık” dedi.

HIZLA DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün Malatya’da 300 bininci konutun anahtarını teslim ediyoruz. Her 3 hak sahibi vatandaşımızın 2’sini evine kavuşturmuş oluyoruz” diye konuştu.

KONUT DAĞILIMI İÇİN ÇALIŞMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugünkü törenle il ve ilçe merkezlerinde toplamda 9 bin 39 konutun kurasını çekiyoruz. Böylece Malatya’da 43 bin 408 hak sahibi yuvasının anahtarına kavuşuyor” dedi.

YATIRIMLARA DEĞER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün 41 yeni yatırımın da açılışını yapıyoruz. Toplam tutarı 5 milyar 940 milyon lira olan bu yatırımlarımızla Malatya’mıza yeni bir çehre kazandırıyoruz” şeklinde ifade etti.

ZİRAİ SİGORTA ÖDEMELERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Nisan ayında bir zirai don olayı yaşadık. Tarım sigortası olanların 3,1 milyar liralık ödemelerinin yapıldığını, sigortası olmayan üreticimiz için 3,8 milyar liralık ödemeleri gerçekleştireceğimizi belirtti.

MUHALEFETE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete yönelik eleştirilerde bulundu ve “Halkın parasını talan eden bir avuç belediye vurguncusu konuşuyor. Sinop’taki balıklar için endişelenmesi kendi seçmeni dahil kimseyi inandıramadı” dedi.

Cumhurbaşkanı, “Biz Türkiye için koşturmaya devam ediyoruz. Yatırımlarımızın, yuvalarımızın tüm Malatyalı hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.