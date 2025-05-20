Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye vurgusu yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla buluşarak bir konuşma yaptı. Erdoğan’ın açıklamaları ise şu şekilde özetlenebilir: “Ülkemize yaşattığınız sevinçler için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizleri yetiştirenlere şükranlarımı iletiyorum.” Bundan tam 106 yıl önce, esaret zincirlerini teker teker kırdığımız ve İslam mührünü bu topraklara yeniden vurduğumuz ilk adımın atıldığını belirtti. “Samsun’da yakılan bağımsızlık ateşi Anadolu’nun dört bir yanına dalga dalga yayıldı. Türkiye Yüzyılı hedefimize varıncaya kadar yolculuk bitmeyecek.” dedi ve “Terörsüz Türkiye kavşağını suhuletle döndükten sonra Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşacağız.” şeklinde ekledi. “Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin.”

HALAYLAR VE ŞENLİKLER

Erdoğan, meydanlarda halayların çekilmeye başlandığını ve yaylaların şenlenmeye başladığını belirtirken, “Çoban kardeşlerim hayvanlarını alıp rahatlıkla yaylalara çıkacaklar. Biz de iftihar edeceğiz.” dedi. Görüştüğü çobanların huzuru ve mutluluğuna dikkat çekerek, vatandaşların “Ben artık hür ve özgür olarak ülkemde yaşıyorum” dediği anın kendileri için bir başarı olacağını ifade etti.

GÜÇLÜ YAPAY ZEKA ALTYAPISIYLA GELECEK

Cumhurbaşkanı, birinci derecede teknik altyapıya sahip üniversitelerdeki gençlerin bu alanda ilerlemeye devam ettiğini belirtti. “İstanbul Teknik, Yıldız Teknik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi böyle.” diyerek BAYKAR’ın lise düzeyinde de eğitim sunmaya başladığını vurguladı. Bu hafta Arnavutluk’ta yapay zekayı tanıtan bir etkinliğe katıldığını da ifade etti ve “Biz de en yakın zamanda yapılacak yarışmada altyapıyla meydana çıkıyoruz. Güçlü yapay zeka altyapısıyla geleceğe yürüyoruz.” şeklinde belirtti.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI VE GEREKENLER

Yeni Anayasa çalışmaları için ertelemenin mümkün olmadığını ifade etti. “Arkadaşlarımız yeni Anayasa’nın hazırlığı için bir çalışmayı sürdürüyorlar.” diyerek, mevcut Anayasa ile gidemeyeceklerini ve yeni nesil bir Anayasa’yı halkla birlikte yapacaklarını vurguladı. “Yeni Anayasa’yı sizlerle beraber yapacağız. Yeni nesil bir Anayasa’yı milletimize kazandıracağız.” şeklinde bilgi verdi.