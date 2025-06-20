Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tetikler Çekilmelidir

ERDOĞAN’DAN İSRAİL-İRAN SAVAŞINA İLİŞKİN UYARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ve İran arasındaki savaşın sekizinci gününe girdiğini belirterek, geri dönülmez noktaya gidildiğini ifade etti. İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu’nda yaptığı konuşmada, Gazze’deki sivil kayıplara dikkat çekerek, “İsrail’in soykırımın birinci sorumlusudur” dedi. Erdoğan, katliamlara sessiz kalanların da suç ortağı olduklarını vurguladı. “Netanyahu ve hükümeti, aylardır işledikleri zulümlerle çağımızın zalimlerinin yanında utançla anılmaktadır” diye ekledi.

BAŞKA BİR DÜNYA İÇİN ELİN TETİKLERDEN ÇEKİLMESİ GEREKEN BİR CONU

Cumhurbaşkanı, devam eden savaşla ilgili daha fazla sivil kaybı yaşanmadan önlemler alınması gerektiğini belirtti. “Ellerin tetiklerden ve düğmelerden çekilmesi şarttır” ifadesini kullanan Erdoğan, “İsrail üzerinde etki sahibi güçler, Netanyahu’nun oyununa gelmemeli ve etkilerini savaşı derinleştirmek yerine, bölgede ateşkes sağlamak yönünde kullanmalıdır” dedi. Türkiye’nin bu yönde atılacak her samimi adıma destek vereceğini açıkladı.

İSLAM DÜNYASI ZORLU BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasının şu anda zorlu bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, “Savaş, çatışma, kaos ve istikrarsızlık bulutları altında kalıyoruz. Son iki yılda ne tarafa baksak bir dramla karşılaşıyoruz” dedi. Gazze’de yaşananların “modern zamanların en utanç verici barbarlığı” olduğunu belirten Erdoğan, “Yüzde 80’i enkaza dönen topraklarda işgal politikaları hızla yaygınlaşıyor” diye ifade etti.

GAZZE’DEKİ SOYKIRIM VE NETANYAHU’YA TEPKİ

Erdoğan, Gazze’deki soykırımın birinci sorumlusunun Netanyahu hükümeti olduğunu bir kez daha vurgulayarak, “Bu cinayetlere sessiz kalanlar da bu suçlara ortak olmuştur” dedi. “Soğuk betonlara dizilen masum yavruların kanı, İsrail’in şımarıklığına susanların ellerine bulaşmıştır” diyen Erdoğan, savaşın sona ermesi için acil adımlar atılması gerektiğini söyledi. “Türkiye, bölgede daha fazla kaos ve savaş görmek istemiyor” dedi.

ÖZGÜRLÜK VE ADİL BİR DÜNYA İÇİN ÇAĞRI

Erdoğan, uluslararası toplumun mazlumlara sahip çıkması gerektiğini ve Filistin’in özgürlüğü için mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti. “Bugün de tüm mazlumlara sahip çıkıyor, barış ve adalet istiyoruz. Yaşasın özgür Filistin diyoruz” şeklinde konuştu.