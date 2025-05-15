Cumhurbaşkanı Erdoğan Tiran’a gidiyor

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI AVRUPA ZİRVESİNE GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun diplomasi çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi’ne katılmak amacıyla bugün Arnavutluk’un başkenti Tiran’a yöneliyor.

ZİRVE HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ziyarete dair sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk’un ev sahipliğinde düzenlenecek olan Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi’ne katılmak üzere bugün (16 Mayıs Cuma) Tiran’a bir ziyaret gerçekleştireceklerdir.” şeklinde duyuruda bulundu. Zirveye, Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkelerin yanı sıra diğer Avrupa ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları ile AB kurumlarının liderleri, NATO, AGİT ve Avrupa Konseyi Genel Sekreterleri de katılacak.

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni Bir Dünyada Yeni Avrupa: Birlik-İş Birliği-Ortak Eylem” teması altında düzenlenecek Zirve Ana Oturumuna hitap edecek. Zirve süresince Sayın Cumhurbaşkanı’nın Avrupalı muhataplarıyla yapacağı temaslarda, bölgesel ve küresel çatışmaların barışçıl yollarla çözümüne dair görüş alışverişinin yanı sıra Avrupa’nın güvenlik, istikrar ve refahıyla ilgili konularda da önemli tartışmalar gerçekleştirmesi bekleniyor.