Cumhurbaşkanı Erdoğan Tiran’a Gidiyor

DİPLOMASİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun diplomasi süreci sürüyor. Bugün, Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi’ne katılmak amacıyla Arnavutluk’un başkenti Tiran’a hareket edecek.

ZİRVEDE ÖNEMLİ TEMALAR ÜZERİNDE DURULACAK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ziyarete dair sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk’un ev sahipliğinde düzenlenecek olan Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi’ne katılmak üzere bugün (16 Mayıs Cuma) Tiran’a bir ziyaret gerçekleştireceklerdir” ifadelerini kullandı. Zirveye, Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkelerin yanı sıra diğer Avrupa ülkelerinin Devlet ve Hükümet Başkanları ile AB kurumlarının liderleri, NATO, AGİT ve Avrupa Konseyi Genel Sekreterleri de katılım gösterecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni Bir Dünyada Yeni Avrupa: Birlik-İş birliği- Ortak Eylem” temasıyla düzenlenecek Zirve Ana Oturumuna hitap edecek. Zirve çerçevesinde Avrupalı muhataplarıyla gerçekleştireceği görüşmelerde, bölgesel ve küresel çatışmaların barışçıl çözümü yanında Avrupa’nın güvenlik, istikrar ve refahıyla ilgili konular üzerinde görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor.