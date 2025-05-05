Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bu sefer ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bu önemli görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular üzerinde duruldu. İletişim Başkanlığı’nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump’ı Türkiye’ye davet etti. Paylaşılan detayda: “Türkiye ile ABD ikili ilişkileri ele alındı” ifadesi yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ABD ile savunma sanayi dahil birçok alanda iş birliğini ilerletme yönünde adımlara devam edeceğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SIYASAL GELİŞMELERE DEĞİNDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın savaşların sona erdirilmesine yönelik çabalarını takdirle karşıladığını ifade etti. Özellikle İran ile yürütülen müzakereler ve Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılmasına dair gösterilen gayretleri desteklediğini vurguladı.

GAZZE VE SURİYE KONUSUNDA GÖRÜŞMELER YAPILDI

Görüşmede, Gazze’deki insani krizin ciddi boyutlara ulaştığı dile getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’ye insani yardımların durmaksızın ulaştırılması gerektiğini ve bu trajik duruma son verilmesi için ateşkesin sağlanması adına Türkiye’nin her türlü destekle iş birliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. Ayrıca, Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanması ve istikrarın oluşturulması için Türkiye’nin gösterdiği çabalara dikkat çekti. Erdoğan, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine yönelik çalışmalarının, bölge istikrarına katkı sağlayacağını kaydetti.

TRUMP’A TÜRKİYE DAVETİ

Görüşmenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ı Türkiye’ye davet etti.