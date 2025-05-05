Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi etkinliklerine devam ediyor. Son olarak, ABD Başkanı Donald Trump ile önemli bir telefon görüşmesi sağladı. Görüşmenin detaylarına göre, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler üzerinde duruldu. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye ile ABD ikili ilişkileri ele alındı” ifadesi dikkat çekti.

İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ADIMLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile yaptığı görüşmede, Türkiye’nin, ABD ile özellikle savunma sanayii gibi birçok alanda iş birliğini güçlendirmek için ellerinden geleni yapacağını ifade etti. Bu iş birliği, iki ülke arasındaki ilişkilere önemli katkı sunmayı hedefliyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINA YAKLAŞIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’ın Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik çabalarını takdirle değerlendirdiğini belirtti. Ayrıca, Iran ile sürdürülen müzakerelerin yanı sıra savaşların bitirilmesine yönelik ortaya konan tüm çabaları desteklediğini ifade etti.

GAZZE VE SURİYE KONUSUNDA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Görüşme sırasında Gazze’deki insani kriz durumu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’ye insani yardımların aksamadan ulaştırılması ve bu trajik duruma son verilmesi gerekliliğinin altını çizdi. Türkiye’nin, Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve istikrarını korumak için çaba sarf etmeye devam ettiğini, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımların hafifletilmesinin bu sürece katkı sağlayacağını vurguladı.

TRUMP’IN TÜRKİYE ZİYARETİ İÇİN DAVET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu önemli telefon görüşmesinde ABD Başkanı Trump’a Türkiye’yi ziyaret etmesi için davette bulundu.