Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin temelinde Türkiye ve ABD arasındaki ikili ilişkiler ile çeşitli bölgesel ve küresel konular yer aldı. Erdoğan, telefon görüşmesinde Trump’ı Türkiye’ye davet etti.

GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, “Bugün ABD Başkanı Değerli Dostum Sayın Donald Trump’la yaptığımız telefon görüşmesi oldukça verimli, kapsamlı ve samimiydi. Görüşmemizde Gazze’de gittikçe kötüye giden insani durum başta olmak üzere Suriye, Rusya – Ukrayna Savaşı, küresel ticaret, İran ile ABD arasında devam eden müzakereler ve daha birçok bölgesel ve küresel meseleyi istişare ettik. Sayın Trump ile başta savunma sanayii ve ticaret olmak üzere Türkiye-ABD münasebetlerini geliştirme irademizi teyit ettik. Başkan Trump’ın dünyamızda süregelen çatışma ve savaşları bitirme yönündeki çabalarını takdirle karşıladığımı, Türkiye olarak bölgemizde barış, istikrar ve huzur ortamının tesisi için gereken desteği vermeye hazır olduğumuzu vurguladım. Değerli dostumu en kısa sürede Türkiye’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağımı ifade ettim, kendisi de bizleri ABD’ye davet etti. İnşallah Dostum Trump’la kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyor, görüşmemizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

TRUMP’IN DEĞERLENDİRMESİ

ABD Başkanı Donald Trump da görüşmeye dair açıklama yaptı. Trump, “Erdoğan ile çok iyi ve yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. İleri bir tarihte beni Türkiye’ye davet etti, yanı şekilde o da Washington’a gelecek.” dedi. Dört yıllık başkanlık döneminde Erdoğan ile olan ilişkilerinin mükemmel olduğunu ifade eden Trump, “Rusya-Ukrayna savaşından, Suriye ve Gazze ve daha fazlasına dair her şeyi konuştuk.” diye belirtti. Ayrıca, Rusya-Ukrayna barışı ile ilgili de konuşmalara değinen Trump, “Rusya ve Ukrayna arasındaki bu saçma ancak ölümcül savaşı derhal sona erdirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışmak için sabırsızlanıyorum.” ifadeleriyle düşüncelerini aktardı.