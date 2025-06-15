Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış diplomasisi çerçevesinde bölge ve dünya liderleriyle telefon görüşmelerine devam ediyor. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye’nin İran ile İsrail arasındaki gerginliği dikkatle takip ettiğini ve başlatılan nükleer müzakereleri, anlaşmazlığın çözümünde tek yol olarak gördüğünü ifade etti. Erdoğan, ABD’nin de bu konuda nükleer müzakerelerin sürmesi gerektiğine dair görüşlerini desteklediğini belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin gerilimde kontrol dışı bir tırmanmanın önlenmesi için her türlü çabayı göstermeye hazır olduğunu kaydetti.

İRAN CUMHURBAŞKANI PEZEŞKİYAN İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü ve bu görüşmede İsrail’in İran’a yönelik hukuksuz saldırılarını en sert biçimde kınadı. Erdoğan, İran halkına yaşanan can kayıpları nedeniyle başsağlığı diledi. İsrail’in saldırılarının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirten Erdoğan, bu durumun tüm bölgeyi ateşin içine çekme amacını taşıdığını vurguladı. Erdoğan, “İsrail’in İran’a yönelik saldırılarla dünyanın dikkatini Gazze’deki soykırımdan uzaklaştırmaya çalıştığını” ifade etti. Ayrıca, Türkiye’nin Natanz’daki nükleer sızıntı ihtimallerini dikkatle izlediğini ve nükleer anlaşmazlığın çözümünün yalnızca diplomatik süreçlerle olabileceğini kaydetti.

TANSİYONUN DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN ALTERNATİF YOL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan bir açıklamaya göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşmede, Netanyahu yönetimindeki İsrail’in bölge istikrarı için en büyük tehdit olduğunu ifade etti. Erdoğan, uluslararası camianın Filistin’deki hukuksuz duruma göz yummasının, İsrail’i saldırgan hale getirdiğini belirtti. Ayrıca, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin sürdüğü bir dönemde, İsrail’in saldırılarının barış çabalarını zedeleme niteliğinde olduğunu kaydetti.

KÜRESEL BOYUTTA İSTİKRAR VE GÜVENLİK TEHDİDİ

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı telefon görüşmesinde, Erdoğan, “İsrail’in İran’a yönelik saldırıları bölgenin güvenliğine ciddi zarar verebilecek bir provokasyon.” dedi. Erdoğan, uluslararası toplumun Filistin’deki işgale sessiz kalmasının İsrail’in saldırganlığını artırdığını ifade etti. Ayrıca, bu saldırıların nükleer sızıntı tehlikesi doğurduğunu ve bunun, siviller ile bölgesel sağlık için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Yeni bir krize tahammül kalmadığını vurgulayan Erdoğan, nükleer müzakerelerin devam etmesinin ihtilafın çözümünde tek yol olduğunu ifade etti.

ERDOĞAN-SİSİ GÖRÜŞMESİ

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yaptığı görüşmede, Netanyahu hükümetinin hukuk tanımazlığının, küresel boyutta istikrarı tehdit eden bir durum olduğunu söyledi.

PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşen Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu ve bu durumun bölge güvenliğine ciddi zararlar verdiğini ifade etti.

ERDOĞAN-ŞARA GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de İsrail-İran çatışması ve bölgesel konuları ele aldı. Erdoğan, İsrail’in yarattığı şiddet sarmalının bölgeyi tehdit ettiğini ve Suriye’nin bu çatışmanın dışında kalmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Ayrıca, mevcut ortamda terör örgütleri ve radikal unsurlara karşı daha dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.