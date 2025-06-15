Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış diplomasisini bölge ve dünya liderleriyle yaptığı telefon görüşmeleri ile sürdürüyor. Yapılan görüşmelerde, Türkiye’nin İran ile İsrail arasındaki gerilimi yakından takip ettiği ve nükleer müzakerelerin bu anlaşmazlığın çözümü için tek yol olduğu vurgulanıyor. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede, “Türkiye’nin gerilimde kontrol dışı bir tırmanmanın önlenmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğu” ifadesini kullandı.

İRAN CUMHURBAŞKANIYLA GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını en kuvvetli şekilde kınadığını dile getirdi. Erdoğan, saldırıların “uluslararası hukukun açık ihlali” olduğunu belirterek, bu tür saldırıların bölgeyi ateşin içine çekme amacını taşıdığını ifade etti. Ayrıca, Natanz’daki nükleer sızıntı ihtimali ile ilgili gelişmeleri de yakından takip ettiğini vurguladı ve diplomatik süreçlerin nükleer anlaşmazlığın tek çözümü olduğunu kaydetti.

TRANSİYONUN DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN İSRAİL’İN DURDURULMASI GEREKİYOR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşmesinde, Netanyahu yönetimindeki İsrail’in bölge güvenliği için en büyük tehdit olduğunu belirtti. Uluslararası camianın Filistin işgali ve soykırımına göz yummasının, İsrail’i saldırgan bir noktaya getirdiğini vurgulayan Erdoğan, bu tür saldırıların barış çabalarını tehdit ettiğini ifade etti. “Bölgenin yeni bir krize tahammülünün olmadığını” söyleyen Erdoğan, çıkabilecek yıkıcı bir savaşın tüm bölgeyi etkileyebileceğine dikkat çekti.

KÜRESEL BOYUTTA İSTİKRAR VE GÜVENLİK SORUNLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı görüşmede, İsrail’in saldırılarının bölge güvenliğine ciddi zarar verdiğini ifade etti. Erdoğan, bu tür olumsuz gelişmelerin uluslararası kabul görmesi gereken güvenlik sorunları yarattığını belirterek, “İsrail’in saldırıları neticesinde oluşabilecek nükleer sızıntının sivilleri tehdit edebileceğini” vurguladı. Ayrıca, Filistin davasının gündemden düşmemesi gerektiğini ifade etti.

ERDOĞAN-SİSİ GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü ve Netanyahu hükümetinin tutumunu küresel boyutta bir sorun olarak nitelendirdi.

PAKİSTAN BAŞBAKANIYLA TELEFON GÖRÜŞMESİ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşen Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kabul edilemez bulduğunu belirtti.

ERDOĞAN, SURİYE CUMHURBAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesinde, İsrail ile İran arasındaki çatışmaların bölgeyi tehdit ettiğine ve radikal unsurlara karşı daha dikkatli olunması gerektiğine vurgu yaptı.