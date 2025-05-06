Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’la Telefon Görüştü

ERDOĞAN VE TRUMP ARASINDA VERİMLİ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler ve bölgesel, küresel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’ı Türkiye’ye davet etti. Görüşmeye ilişkin Erdoğan, “Bugün ABD Başkanı Değerli Dostum Sayın Donald Trump’la yaptığımız telefon görüşmesi oldukça verimli, kapsamlı ve samimiydi. Görüşmemizde Gazze’de gittikçe kötüye giden insani durum başta olmak üzere Suriye, Rusya-Ukrayna Savaşı, küresel ticaret, İran ile ABD arasında devam eden müzakereler ve daha birçok bölgesel ve küresel meseleyi istişare ettik.”

İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ VURGULANDI

Erdoğan, Trump ile ikili ilişkileri ve savunma sanayii ile ticaret bağlamında geliştirme iradesini teyit ettiklerini ifade etti. “Başkan Trump’ın dünyamızda süregelen çatışma ve savaşları bitirme yönündeki çabalarını takdirle karşıladığımı, Türkiye olarak bölgemizde barış, istikrar ve huzur ortamının tesisi için gereken desteği vermeye hazır olduğumuzu vurguladım,” dedi. Erdoğan, dostunu en kısa sürede Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını belirtti, Trump’ın ise kendilerini ABD’ye davet ettiğini söyledi. Erdoğan, “İnşallah dostum Trump’la kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyor, görüşmemizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum,” şeklinde konuştu.

TRUMP’TAN GÖRÜŞMEYE YORUM

ABD Başkanı Donald Trump da görüşmeye dair açıklamalarda bulundu. Trump, “Erdoğan ile çok iyi ve yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. İleri bir tarihte beni Türkiye’ye davet etti, yanı şekilde o da Washington’a gelecek,” dedi. Dört yıllık başkanlık döneminde Erdoğan ile ilişkilerinin mükemmel olduğunu ifade eden Trump, “Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye ve Gazze gibi konuları konuştuk,” diye belirtti. Trump, “Rusya ve Ukrayna arasındaki bu saçma ancak ölümcül savaşı derhal sona erdirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışmak için sabırsızlanıyorum,” ifadelerini kullandı.