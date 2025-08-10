Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun

DEPREM ÜZERİNE AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremle ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Erdoğan, “Balıkesir’de meydana gelen ve bölge illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

İLGİLİ KURUMLAR HAREKETE GEÇTİ

Erdoğan, açıklamasında, “İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Rabb’im ülkemizi her türlü felaketten korusun” diyerek, dualarında ülkenin güvenliğini ön planda tutmayı ihmal etmedi.