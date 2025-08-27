Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’yi işaret etti

BARIS SÜRECİ İLERLİYOR

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış süreci devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savaşın başlangıcından bu yana aktif bir barış diplomasisi yürütüyor. Tarafların bir araya gelmesi ve ortak bir zemin bulması amacıyla Türkiye’nin her zaman ev sahipliği yapmaya hazır olduğu vurgusunu yapan Erdoğan’ın açıklamalarının ardından iki ülke arasında müzakereler İstanbul’da gerçekleştirildi. Tüm dünyanın dikkatini çeken İstanbul’daki barış görüşmelerinde esir takası anlaşması sağlandı ve şimdi gözler Putin ile Zelensky’nin görüşmesine çevrildi.

TÜRKİYE’NİN ROLÜ ÖNE ÇIKIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Putin ve Zelensky’nin yakın bir tarihte bir araya gelebileceklerine dair sinyal vermişti. Bu açıklamaların ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, barış görüşmeleri için Türkiye’yi bir kez daha ön plana çıkardı. Zelensky, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapmayı düşündüğü görüşmesine ilişkin olarak, “Türkiye ve Körfez ülkeleri ev sahipliği yapabilir” ifadesinde bulundu. Bu durum, Türkiye’nin uluslararası barış çabalarındaki önemli rolünü bir kez daha gösteriyor.