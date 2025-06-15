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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Trump, İran-İsrail Çatışmasını Görüştü

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GÖRÜŞME DETAYLARI AÇIKLANDI

İletişim Başkanlığı, gerçekleşen görüşmenin detaylarını paylaştı; bu görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışmalar başta olmak üzere ikili ve bölgesel meseleler masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın yaptığı son açıklamaları memnuniyetle karşıladığını belirtti. Erdoğan, “Bütün bölgeyi ateşe atabilecek bir felaketin engellenmesi için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini” vurguladı.

DİPLOMASİ ÜZERİNDEN ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı, nükleer anlaşmazlığın çözümünde tek yolun diplomasiden geçtiğini ifade etti. Türkiye’nin, bu konuda kolaylaştırıcılık dahil her türlü gayreti göstermeye hazır olduğunu dile getirdi. Erdoğan, görüşmede İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet döngüsünün her iki taraf için de sonucunun geri dönülemez ekonomik ve sivil zararlara yol açtığını belirterek, bu tehlikeli gelişmeye karşı önlem alınması gerektiğini söyledi.

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