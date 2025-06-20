Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Voleybol Takımı’nı kabul etti

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ZİYARETTE BAŞARI VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milletler Ligi’nde mükemmel bir performans sergileyerek 6’da 6 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kabul etti. Bu ziyarette teknik ekip ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ da yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bahçelievler’deki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi öncesi yapılan kabulde, Erdoğan sporcular ve teknik heyetle tokalaşarak, İstanbul’da düzenlenen 2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi’ndeki başarından dolayı milli oyunculara tebriklerini iletti.

Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın da katılımı dikkat çekti. Milli voleybolcu Melissa Vargas, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takım formasını hediye ederek bir jest yaptı. Bu an, takımın başarılarının yanı sıra iletişim ve destek dolu bir ortamın da altını çizdi.

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