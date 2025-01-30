Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargıya Kimse Müdahale Edemez

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ADALET MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni’ne katıldı. Başbakan Erdoğan, hukuk ve adalet sistemine vurgu yaparak, “Milletimizin taleplerine göre adalet sistemimizi sürekli güncelliyor, tıkanan noktaları açıyoruz.” ifadesini kullandı. Ayrıca, yargıya müdahale etmenin ciddiyetsizlik olduğunu belirterek, “Yargıyı baskı altına almaya çalışmak sorumsuzluktur.” dedi.

HUKUK VE ADALETİN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamalarda, “Göreve yeni başlayacak adayımızla birlikte adalet teşkilatımızdaki hakim ve cumhuriyet savcılarımızın toplam mevcudu da 25 bin 695’e çıkmış oldu.” bilgisini verdi. Adaletin, haklı ile haksızı ayırmak ve haklıya hakkını teslim etmek olduğunu söyleyen Erdoğan, “En derin krizlerle boğuştuğumuz günlerde bile adalet pusulasından şaşmadık. Hedefimiz sürdürülebilir adalet ilkesi.” dedi.

HUKUKSUZLUĞA TAHAMMÜL YOK

Erdoğan, hak ve adalet kavramlarının vazgeçilmez olduğunu belirterek, “Hukuksuzlukları bir bıçak gibi kesip atmalısınız.” dedi. Ayrıca, adalet kapısını varıp da hakkını alamayan vatandaşların vebalinin herkesin üzerinde olduğunu ifade etti. Bir dönemdeki yargı anlayışının eski Türkiye’nin yargısı olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Bir daha o günlere geri dönüş olmayacaktır.” dedi.

YARGIYA MÜDAHALE KABUL EDİLEMEZ

Cumhurbaşkanı, bugün yargı süreçlerine müdahale etmeye çalışan bazı çevrelerin, eski Türkiye’deki imtiyazları koruma çabasında olduğunu söyledi. Bu kişilerinin hukukun temel ilkelerini ihlal ettiğini ve mahremiyet alanına girmekte tereddüt etmediğini ifade etti. Erdoğan, “Türkiye’de kimse layüsel değildir.” diyerek, yargının işini yapması için destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

TÜRK YARGISI HAKKINDA

Son olarak Erdoğan, Türk yargısının sadece Türk milleti adına karar verdiğini belirtti ve “Kimse yargıya ayar veremez.” dedi. 15 Temmuz gecesinde yargının korku duvarlarını yıktığını söyleyen Cumhurbaşkanı, adalet sisteminin sürekli güncellendiğini ve tıkanan noktaların açıldığını yineledi.