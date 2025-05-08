Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yuva Kurmayı Destekliyoruz

cumhurbaskani-erdogan-yuva-kurmayi-destekliyoruz

ERDOĞAN’DAN VAKIFLAR HAFTASI AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıflar Haftası Kutlama Programı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Bugün 101 vakıf eserimizin toplu açılışını gerçekleştiriyoruz.” dedi.

EVLİLİĞE DESTEK ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından bazı önemli noktalar şöyle: “Bu anlamlı yıl dönümünü, açılışını yaptığımız eserlerle çok daha anlamlı hale getiriyoruz. Son bir yıl içinde Türkiye’de ve yurt dışında restorasyonu tamamlanan 101 vakıf eserimizin toplu açılışını bugün yapıyoruz.” Ayrıca, “Mehir vakfımız 81 ilimizde 20 bini aşkın gencimize düğün ve çeyiz desteği verdi,” diye belirtti. 2025 Aile Yılı’nın göz önünde bulundurulduğu dönemde, aile ve gençlik fonu ile yuva kuracaklara desteklerin artırılacağının altını çizdi.

Bu süreçte doğum yardımlarında önemli bir artışa gidildiğini vurgulayan Erdoğan, dijital medyanın toplumda oluşturduğu yanlış algı ve alışkanlıklarla mücadele ettiklerine dikkat çekti. “Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz. Evliliğin kolaylaştırılması, teşvik edilmesi ve önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor. Vakıfları, gençlerin yuva kurmasına destek olmaya çağırıyoruz,” diyerek sözlerini tamamladı.

ÖNEMLİ

Gündem

Öğretmen Okul Bahçesinde Öldürüldü! Saldırgan Aranıyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir okul bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan öğretmen öldü. Olay, eğitim camiasında büyük üzüntü yarattı.
Dünya

İngiltere İle Anlaşma Duyuruldu!

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere hükümeti ile önemli bir gümrük anlaşması sağlandığını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.