Cumhurbaşkanı Erdoğan Yuva Kurmayı Destekliyoruz

ERDOĞAN’DAN VAKIFLAR HAFTASI AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıflar Haftası Kutlama Programı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Bugün 101 vakıf eserimizin toplu açılışını gerçekleştiriyoruz.” dedi.

EVLİLİĞE DESTEK ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından bazı önemli noktalar şöyle: “Bu anlamlı yıl dönümünü, açılışını yaptığımız eserlerle çok daha anlamlı hale getiriyoruz. Son bir yıl içinde Türkiye’de ve yurt dışında restorasyonu tamamlanan 101 vakıf eserimizin toplu açılışını bugün yapıyoruz.” Ayrıca, “Mehir vakfımız 81 ilimizde 20 bini aşkın gencimize düğün ve çeyiz desteği verdi,” diye belirtti. 2025 Aile Yılı’nın göz önünde bulundurulduğu dönemde, aile ve gençlik fonu ile yuva kuracaklara desteklerin artırılacağının altını çizdi.

Bu süreçte doğum yardımlarında önemli bir artışa gidildiğini vurgulayan Erdoğan, dijital medyanın toplumda oluşturduğu yanlış algı ve alışkanlıklarla mücadele ettiklerine dikkat çekti. “Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz. Evliliğin kolaylaştırılması, teşvik edilmesi ve önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor. Vakıfları, gençlerin yuva kurmasına destek olmaya çağırıyoruz,” diyerek sözlerini tamamladı.