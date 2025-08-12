Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüşme yaptı

ERDOĞAN’DAN ZELENSKİY İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in cuma günü Alaska’da gerçekleştireceği önemli zirve öncesinde Ukrayna lideri Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmede Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konu başlıkları incelendi. Erdoğan, İstanbul’daki Ukrayna-Rusya doğrudan görüşmelerinde kaydedilen ilerlemeyi değerli bulduklarını, ilerleyen turlarda kalıcı barış için ateşkese yönelik somut sonuçlar alınmasını ümit ettiğini dile getirdi.

TÜRKİYE’NİN ZİRVE HAZIRLIĞI

Erdoğan, Türkiye’nin liderler düzeyinde bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı. Ayrıca, askeri, insani ve siyasi alanlarda çalışma gruplarının kurulmasının, yapılacak olan zirveye giden yolu açacağına inandığını ifade etti. Görüşmelerde “Türkiye Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek vermeyi sürdürmektedir” mesajını da iletti.