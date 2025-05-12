Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü

TELEFON GÖRÜŞMESİ VE İLİŞKİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğinde Türkiye ile Ukrayna’nın ikili ilişkileri, ayrıca bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, konuşmasında Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan görüşmelerin yeniden başlamasının önemini vurguladı.

BARIŞ MÜZAKERELERİ VE DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin sürecin her aşamasında gerekli desteği vermeye hazır olduğuna dikkat çekti. Barış müzakereleri çerçevesinde Rusya ve Ukrayna heyetlerini Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti. Ayrıca, kapsamlı bir ateşkesin barış müzakerelerinin başlaması için gerekli ortamı sağlayacağını, bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini belirtti.