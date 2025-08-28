Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü

GÖRÜŞMEDE GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmede Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkiler, Ukrayna-Rusya arasındaki barış süreci ve bölgesel ile küresel meseleler değerlendirildi. Erdoğan, Alaska ve Washington’daki temaslarının takip edildiğini, savaşın kalıcı barışla sonlanması için Türkiye’nin çabalarını sürdürdüğünü belirtti. Ayrıca, barışın sağlanmasıyla birlikte Türkiye’nin Ukrayna’nın güvenliği konusunda katkı vermeye devam edeceğini ifade etti.

ADALET VE MÜZAKERE VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşında adil bir çözümün mümkün olduğunu ve iki taraf arasındaki müzakerelerin güçlendirilerek devam etmesi gerektiğini dile getirdi. Türkiye’nin barışın önünü açacak yüksek düzeyli temasların gerçekleştirilmesi için gerekli tüm adımları atmaya hazır olduğunu kaydetti. Erdoğan, görüşme sırasında Ukrayna’nın bağımsızlık gününü kutlayarak, bu özel günün önemine de dikkat çekti.