Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelensky ile görüştü

ERDOĞAN VE ZELENSKY TELEFON GÖRÜŞMESİNDE GÜNDEMİ ELE ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna’nın Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler üzerinde duruldu. Erdoğan, bu telefon görüşmesinde Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı bir barış sağlanması için çabalarını sürdüreceğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye’nin iki ülke heyetleri arasında İstanbul’da başlayan görüşmelerin devam etmesini desteklediğini belirtti. İstanbul’daki görüşmelerde belirlenen esir değişiminin kısa sürede gerçekleştirilmesinin kendisine memnuniyet verdiğini sözlerine ekledi.

BARIŞ SÜRECİ İÇİN LİDERLER DÜZEYİNDE GÖRÜŞMELER ÖNEMLİ

Erdoğan, İstanbul’da planlanan ikinci tur görüşmelerde olası bir ateşkesin gündeme alınmasının barışa giden yoldaki önemi üzerinde durdu. İki ülkenin de güçlü heyetlerle toplantıya katılmasının, barış yolunda sağlanan ivmeyi devam ettirmesi açısından kritik olduğunu vurguladı. Ayrıca, heyetler arası görüşmelerin tamamlanmasının ardından liderler düzeyinde görüşmelerin yapılmasının barış sürecine olumlu katkı sağlayacağını, bu süreci geciktirmeden gerçekleştirmenin gerektiğine inandığını kaydetti.