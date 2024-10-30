“Cumhurbaşkanı Eşi’nden 29 Ekim Mesajı”

CUMHURİYETİMİZİN 101. YILI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 29 Ekim paylaşımında “Cumhuriyetimizin 101. yılı… Bir asrı aşan bağımsızlık ve birlik ruhuyla, geleceğe umutla yürüyoruz. Nice yüzyıllara.” şeklinde bir ifade kullandı.

BİRİKİM VE GELECEK UMUDU

Emine Erdoğan, yapılan paylaşımda bağımsızlık ve birlik vurgusuyla geleceğe yönelik umut dolu bir mesaj verirken, Cumhuriyet’in 101. yılına özel anlam kattı. Bu tarih, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinin ve birlikteliğinin önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor.