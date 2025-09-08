Cumhurbaşkanı’ndan Gençlere Müjde! 250 Bin Lira

GENÇLERİ SEVİNDİRECEK MÜJDELER

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından medyanın karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı. Çelik Kubbe, Sinop ve Malatya’da gerçekleştirilen yatırımlar, Gazze ile ‘Terörsüz Türkiye’ süreci üzerine değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, konuşmasını gençlere yönelik müjdeleri ile bitirdi. “Gençlerimizi sevindirecek iki önemli müjdeyi burada paylaşmak istiyorum.” diyen Erdoğan, Aile ve Gençlik Fonu üzerinden sağlanacak destek miktarını artırdıklarını ifade etti.

AİLE VE GENÇLİK FONU DESTEĞİ ARTIRILIYOR

Erdoğan, “Aile ve Gençlik Fonu vasıtasıyla yuva kuracak gençlerimize verdiğimiz desteğin miktarını artırıyoruz.” şeklinde belirtti. 2026 yılının Ocak ayından itibaren, 18-25 yaş aralığında olan çiftlerin kredi limitinin 250 bin liraya, diğer durumlarda ise 200 bin liraya yükseleceğini açıkladı. 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerin, her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteleyebileceğini de söyledi.

Yükseköğrenim gören gençlerin barınma taleplerine yönelik yeni adımlar atıldığına da değinen Erdoğan, Türkiye’nin yurt kalitesi, erişebilirlik ve maliyet açısından dünya sıralamasında üst sıralarda yer aldığını ifade etti. 182 bin olan KYK yurt yatak kapasitesinin, yeni yurtların tamamlanmasıyla 1 milyonu aştığını belirtti.

Erdoğan, bu yıl 1 milyon üniversiteli gence yurtlarda güvenle ev sahipliği yapacaklarını vurguladı. “Bunun da gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” diyerek, yeni eğitim, öğretim ve akademik yılının tüm öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlara vesile olmasını temenni etti.