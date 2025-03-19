Cumhurbaşkanına Atılan İftiralar Reddediliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması konusuyla ilgili bir açıklama yaptı. Altun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde bazı belediye yetkililerinin ve diğer şüphelilerin gözaltına alınmasının siyasi tartışmalara dönüştüğünü ifade etti.

SİYASİ VE İDEOLOJİK DEĞERLENDİRMELER YAPILIYOR

Altun, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, soruşturmanın detayları hakkında yeterli bilgiye sahip olunmadan siyasi ve ideolojik yorumlar yapıldığını dile getirdi. Ana muhalefet partisi yöneticileri ve bazı çevrelerin, bu süreci farklı yönlere çekme çabaları içinde olduğu belirtti. “Başlatılan soruşturmanın içeriğine ve detaylarına hakim olmaksızın yapılan siyasi ve ideolojik değerlendirmeler arasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik akla ziyan iftiralar atıldığına da şahit olmaktayız.”

BAĞIMSIZ YARGI SÜRECİNE SAYGI GÖSTERİLMELİ

Altun, açıklamasında yargı organlarının bağımsız olduğunu vurguladı ve bu sürecin herhangi bir siyasi müdahaleyle birleştirilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan söylemleri eleştirerek, hukuki sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi gerektiğini ifade etti. “Yetkisini Türk milleti adına kullanan yargı organlarımızın bağımsızlığına yönelik yıpratma amacı taşıyan ve Sayın Cumhurbaşkanımızı da töhmet altında bırakmayı amaçlayan bu tip çabaların karşısında dimdik duracağız.”

DEZENFORMASYONA KARŞI MÜCADELE SÜRECEK

Altun, kamuoyunu yanıltan bilgilerin yayılmasını engellemek için mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Resmi kurumların açıklamalarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı ve vatandaşları doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaya çağırdı. “Bağımsız yargının vereceği her türlü kararın tüm kesimlerce saygıyla karşılanması gerektiği düşüncemizi yineliyor, bu süreçte İletişim Başkanlığı olarak dezenformasyonla mücadelemizi sürdüreceğimizi hatırlatmak istiyoruz.” İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin gelişmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, soruşturmanın ilerleyişi merak konusu oluyor.