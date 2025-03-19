Cumhurbaşkanlığı İmamoğlu İçin Açıklama Yaptı

FAHRETTİN ALTUN’DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması hakkında bir değerlendirme yaptı. Altun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmalar çerçevesinde bazı belediye yetkilileri ve diğer şüphelilerin gözaltına alınma sürecinin siyasi tartışmalara malzeme yapıldığını ifade etti.

SİYASİ VE İDEOLOJİK DEĞERLENDİRMELER

Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, soruşturmanın ayrıntılarına hakim olunmadan siyasi ve ideolojik değerlendirmelerin yapıldığını belirtti. Özellikle ana muhalefet partisi yöneticileri ve bazı çevrelerin bu süreç üzerinde farklı yorumlar oluşturma gayretinde olduklarını dile getirdi. “Başlatılan soruşturmanın içeriğine ve detaylarına hakim olmaksızın yapılan siyasi ve ideolojik değerlendirmeler arasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik akla ziyan iftiralar atıldığına da şahit olmaktayız,” dedi.

YARGIYA SAYGI GÖSTERİLMELİ

Altun, yargı organlarının bağımsızlığını vurgulayarak bu süreçte herhangi bir siyasi müdahaleye yer verilmemesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirilerin yerinde olmadığını belirterek, hukuki sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi gerektiğini ifade etti. “Yetkisini Türk milleti adına kullanan yargı organlarımızın bağımsızlığına yönelik yıpratma amacı taşıyan ve Sayın Cumhurbaşkanımızı da töhmet altında bırakmayı amaçlayan bu tip çabaların karşısında dimdik duracağız,” şeklinde konuştu.

DEZENFORMASYONA KARŞI MÜCADELE

Altun, kamuoyunu yanlış bilgilendiren haberlerin engellenmesi için mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Resmi açıklamaların dikkate alınması gerektiğini belirterek, vatandaşları doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaya davet etti. “Bağımsız yargının vereceği her türlü kararın tüm kesimlerce saygıyla karşılanması gerektiği düşüncemizi yineliyor, bu süreçte İletişim Başkanlığı olarak dezenformasyonla mücadelemizi sürdüreceğimizi hatırlatmak istiyoruz,” dedi. İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla ilgili gelişmeler geniş yankı uyandırırken, soruşturmanın seyrinin nasıl olacağı kamuoyunda merak konusu olarak kalıyor.