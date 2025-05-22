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Cumhurbaşkanlığı’na TSK ihraç maddesi çıkıyor!

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TORBA KANUN TEKLİFİ GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 35 maddeden oluşan torba kanun teklifinin görüşmeleri başladı. Komisyon Sözcüsü ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Cumhurbaşkanı’na Jandarma, Sahil Güvenlik ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) teğmen ve albay rütbesindeki askerleri ihraç etme yetkisi verilmesini öngören maddelerin komisyondan çıkarılacağını ve bu maddelerin tekrar değerlendirileceğini açıkladı.

MUSHAHİDE PARTİLERİN TEPKİLERİ

TSK personelinin rütbe bekleme sürelerinin Cumhurbaşkanlığı kararıyla değiştirilebilmesine yönelik hükümden ise geri adım atılmayacağı öğrenildi. Özellikle CHP ve diğer muhalefet partileri, bu düzenlemenin daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini hatırlatarak, Anayasa’ya aykırılık iddialarını komisyonda yeniden gündeme getirdi.

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