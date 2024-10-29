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Cumhuriyet 101. Yıldönümü Coşkusu

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YÜZBİNLER MEYDANLARI DOLDURDU

Cumhuriyet’in 101. yıldönümü kutlamaları kapsamında yüzbinlerce kişi meydanlara akın etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İzmir Kültür Yolu Festivali etkinlikleri çerçevesinde Gündoğdu Meydanı’nda Türk Yıldızları’nın unutulmaz bir gösterisi yapıldı. Türk Hava Kuvvetleri’nin sembolü olan Türk Yıldızları, yurtiçindeki 500. gösterisini İzmirlilere sundu.

COŞKUYLA DOLU BİR GÜN

Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıyan kalabalık, coşkuyla meydanı doldurdu. Alan, DJ performansı ve konser etkinlikleri için saatler öncesinden kalabalıklaştı. Bu özel gün, İzmir’de kutlanan Cumhuriyet coşkusuna ev sahipliği yaptı.

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