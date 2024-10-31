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Cumhuriyet Bayramı Coşkusuyla Kutlandı

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HAKAN ALTUN’DAN COŞKULU KONSER

Büyük onur Hakan Altun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’yla ilgili etkinlikler kapsamında Çerkezköy’de muhteşem bir konser verdi. Altun, bu özel günün heyecanını sevenleriyle paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

CUMHURİYETİMİZİN 101. YILINA ÖZEL MESAJ

Altun, konser sırasında yaptığı açıklamada, “Cumhuriyetimizin 101. yılında burada sizlerle birlikte olmak benim için büyük bir onur. Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatmak ve bu coşkuyu sizlerle paylaşmak çok anlamlı. Bu güzel gecede bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim” dedi.

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