“CUMHURIYET Gelecek Nesiller için Güvence”

MEHMET KASAPOĞLU’NDAN CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Dr. Kasapoğlu, “Bugün, özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın simgesi olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil; milletimizin bağımsızlık ve hürriyet arzusunun bir yansımasıdır. Bu değerler, tarihimizin en zor dönemlerinde dahi sarsılmaz bir irade ile savunulmuş ve cumhuriyetin ilanıyla birlikte milletimize sonsuza dek bir miras olarak bırakılmıştır. Geçen 101 yıl boyunca, Cumhuriyetin temelleri üzerinde yükselen Türkiye, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olma yolunda büyük adımlar atmış, dünyanın saygın ve güçlü ülkelerinden biri haline gelmiştir.” şeklinde belirtti.

CUMHURİYETİ KORUMAK ORTAK SORUMLULUĞUMUZ

Cumhuriyet, sadece geçmişimizin bir mirası değil, aynı zamanda gelecek nesillerimize bırakacağımız en büyük güvencedir. Dr. Mehmet Kasapoğlu, konuşmasının devamında, “Günümüzde, hızla değişen ve dönüşen dünyada, Cumhuriyetin getirdiği değerlere sahip çıkmak ve bu kazanımları koruyarak ileriye taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Özellikle bulunduğumuz coğrafyada hızla gelişen ve yalnızca bölgeyi değil, ülkemizi de bir kaosun ve karanlığın içine sürüklemeye çalışan yapıların olduğu bir dönemde, Cumhuriyetimizi her zamankinden daha güçlü tutmak hepimizin tarihsel sorumluluğudur. Çünkü Cumhuriyet, sadece geçmişimizin bir mirası değil, aynı zamanda gelecek nesillerimize bırakacağımız en büyük güvencedir.” dedi.

EĞİTİMDE VE ADALETTEN YANAYIZ

Dr. Kasapoğlu, mesajının sonunda, “Eğitimden hukuka, ekonomiden toplumsal hayata kadar her alanda katılımı ve adaleti temel alan bir yönetim anlayışıyla hareket etmek, Cumhuriyetin ruhunu yaşatmanın en önemli yoludur. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, 101.yıl dönümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en samimi duygularımla kutluyorum.” ifadelerini kullandı.