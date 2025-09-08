Cumhuriyet Halk Partisi’nde Gerilim Artıyor

CHP’DE GERİLİM TIRMANIYOR

Cumhuriyet Halk Partisi’nde huzursuzluk devam ediyor. Şaibeli kurultaylar ve yolsuzluk operasyonları çerçevesinde gözaltına alınan belediye başkanları süreci, partinin içindeki çatışmaları artırıyor. CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasıyla Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı. Yaşanan gerginlik son günlerde artarak devam ediyor.

TEPKİLERİ YORUMLUYOR

Gürsel Tekin, CHP il binası önünde kendisine yöneltilen tepkiler ve partinin genel tutumu üzerine TGRT Haber’de yayımlanan Medya Kritik programına katılarak dikkat çeken açıklamalar yaptı. Kendisine gösterilen tepkiye anlam veremediğini ifade eden Tekin, aynı kişilerin kayyum atanan CHP’li belediyelere karşı sergilediği durumu eleştirdi. Hakkındaki iddialara yanıt veren Tekin, “Allah akıl fikir versin. Rahmetli babam derdi ki; arkadaşlarınızı iyi seçin, olur ya kötü çıkarsa siz kötü demeyiverin” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Benim yakinen bildiğim, tanıdığım arkadaşlarımın benimle ilgili söyledikleriyle ağzım açık kaldı. Dedim; büyük olasılıkla bunlar bonzai içmişler. Bunlar saklanacak şeyler değil ki. 300 dairemiz olsa 300 tane de kiracımız olması lazım” şeklinde yorumda bulundu.