“Cumhuriyet’in İlan Süreci ve Stratejisi”

101 YILDAKİ MUDAHALELER

Üzerinde çeşitli senaryolar kurgulanan ve parçalanmaya çalışılan Türkiye, 101 yıl önce yönetim biçimini belirledi. Cumhuriyet’in ilanı, yedi düvele karşı verilen kahramanlığın en önemli simgesi haline geldi. Peki, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet hedefine ulaşmak için nasıl bir plan geliştirdi? Türk milleti, Birinci Dünya Savaşı sonrası kurtuluş yolları arıyordu. Mustafa Kemal’in Samsun’a attığı ilk adım, bu özgürleşmenin yolunu açtı. İlk olarak kongreler süreci başladı ve ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Peş peşe kazanılan zaferler, Cumhuriyet’e giden yolda önemli adımlardı. Her zaman cephenin en önünde bulunan Atatürk, Cumhuriyet fikrini Harp Okulu’ndaki öğrencilik yıllarından itibaren geliştiriyor. Okudu, araştırdı ve bu düşüncelerini besledi.

CUMHURİYET YOLUNDA ZAFER ADIMLARI

Mustafa Kemal, 1907 yılında Makedonya’da 3’üncü Orduda görev yaparken Cumhuriyet fikrini daha da ileri taşıdı. O dönemde bu fikirleri dile getirmek bile büyük bir cesaret istiyordu. Türk milletine duyduğu güven, onu ideallerine ulaştırdı. Meclis’te “Yaşasın Cumhuriyet” sloganları yankılandı ve Türk devletinin bağımsızlığı Lozan Anlaşması ile uluslararası düzeyde kabul edildi. Ancak hükümet sistemi ile ilgili tartışmalar devam ediyordu. Mevcut sistem işleyemiyor ve hükümetin faaliyetleri zorlaşmıştı. Atatürk, bu sorunların çözümünün Cumhuriyet’te olduğuna inanıyordu. Zamanla gerçekleştirilmesi gereken her şey tamamlandı. Geride yalnızca Cumhuriyet’in ilan edilmesi kaldı.

CUMHURİYET’İN İLANI VE ATATÜRK’ÜN GÖREVİ

29 Ekim 1923’te Türkiye Büyük Millet Meclisi toplandı ve anayasa değişikliği görüşüldü. Akşam saatlerinde bu değişiklik onaylandı. O gün, meclisin içinde “Yaşasın Cumhuriyet” sesleri yankılandı. Atılan 101 pare top atışı Cumhuriyet’in ilanını dünyaya duyurdu. Atatürk, Cumhuriyet’in ilk cumhurbaşkanı oldu. Yapılan gizli oylamada 158 milletvekilinin tamamından oy alan Gazi Mustafa Kemal Paşa, yeni Türk devletinin ilk cumhurbaşkanı seçildi. Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle birlikte millet, yönetimde söz sahibi olma hakkına kavuştu.