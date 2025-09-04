Cumhuriyet Savcısını 150 Bin Lira İçin Öldürdü

İSTANBUL’DA CİNAYET OLAYI

İstanbul Çekmeköy’de 19 yaşındaki Mustafa Can Gül, aralarında husumet bulunan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı restoranında boğazını keserek öldürdü. Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Gül, Kayhan ile tartıştıktan sonra cinayeti işledi. İlk ifadesinde soğukkanlı bir şekilde olayın detaylarını aktaran Gül, savcıdan 150 bin lira alacaklı olduğunu belirtti. “Kayhan’la yalnızca konuşmaya gittim. Amacım onu öldürmek değildi. Her şey bir anda panikle yaşandı. Ben sadece paramı almak için oraya gittim. Beni öldürme veya başka bir konu üzerinde yönlendiren kimse olmadı. Kayhan isimli şahsı istemeden öldürdüğüm için pişmanım. Kimseden bir şikayetim yoktur,” dedi.

OLUMSUZ GELİŞMELER

Öldürme niyeti olmadığını savunan Gül, savcıyla birkaç kez konuştuğunu ancak alacağını alamadığını ileri sürdü. Tartışmanın hakaretler sonucunda alevlendiğini ifade etti. Gül, “O sırada bıçak bir onun eline bir benim elime gitti. Bıçak benim elime geçince ben önce davranarak karnına doğru savurdum. Bıçak isabet etmedi. İtişme sırasında büfeden dışarı çıktık. İtişme sırasında kendimi savunma içgüdüsü olarak istemsizce elimdeki bıçağı boynuna sapladım. Bu sırada Kayhan, yere düştü. Yine neden yaptığımı bilmediğim bir şekilde bir anlık panikle Kayhan yerdeyken bıçakla boğazını kestim,” şeklinde konuştu. Gül, olay anında panikleyerek Kayhan’ı yaraladığını ve sonrasında da kaçarak jandarmaya teslim olduğunu belirtti.

UYUŞTURUCU KULLANIP KULLANMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Cinayet zanlısı Gül, sorgulamasında uyuşturucu veya alkol kullanıp kullanmadığı yönündeki sorulara yanıt verdi. “Ben bundan yaklaşık 1 sene öncesine kadar MET olarak bilinen uyuşturucu maddeyi kullanıyordum. Ancak şu an kullanmıyorum ve olay öncesinde de uyuşturucu madde veya alkol kullanmadım, bilincim yerindeydi,” dedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.